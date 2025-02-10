Histórico: Trump se convierte en el primer presidente de EEUU en asistir al Super Bowl

El Super Bowl 2025 pasa a ser realmente histórico no solo por tratarse del evento deportivo más esperado del año, sino porque el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se convirtió en el primer mandatario en ejercicio en asistir al partido.
Este domingo 9 de febrero, desde antes de que iniciara el juego, las redes sociales y los medios de comunicación se llenaron de imágenes y comentarios sobre la presencia del presidente. Este asistió acompañado de integrantes de su familia. Trump estuvo en una sala VIP junto a otras figuras reconocidas.
Cabe recordar que, aunque otros expresidentes como George H.W. Bush asistieron al Super Bowl, lo hicieron después de dejar el cargo. En cambio, Trump marca un precedente al acudir siendo el presidente en funciones.
El Super Bowl
El Super Bowl es el partido final del campeonato de la National Football League (NFL) y es considerado el evento deportivo más importante en Estados Unidos.
Se celebra cada año el segundo domingo de febrero y enfrenta a los campeones de la Conferencia Nacional (NFC) y la Conferencia Americana (AFC). Además del partido, el evento es conocido por su espectáculo de medio tiempo y los comerciales publicitarios, que son los más costosos y esperados del año.
