Histórico: Trump se convierte en el primer presidente de EEUU en asistir al Super Bowl

El Super Bowl 2025 pasa a ser realmente histórico no solo por tratarse del evento deportivo más esperado del año, sino porque el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se convirtió en el primer mandatario en ejercicio en asistir al partido.

Foto: Agencias

Este domingo 9 de febrero, desde antes de que iniciara el juego, las redes sociales y los medios de comunicación se llenaron de imágenes y comentarios sobre la presencia del presidente. Este asistió acompañado de integrantes de su familia. Trump estuvo en una sala VIP junto a otras figuras reconocidas.

Foto: Agencias

Cabe recordar que, aunque otros expresidentes como George H.W. Bush asistieron al Super Bowl, lo hicieron después de dejar el cargo. En cambio, Trump marca un precedente al acudir siendo el presidente en funciones.

El Super Bowl

El Super Bowl es el partido final del campeonato de la National Football League (NFL) y es considerado el evento deportivo más importante en Estados Unidos.

Se celebra cada año el segundo domingo de febrero y enfrenta a los campeones de la Conferencia Nacional (NFC) y la Conferencia Americana (AFC). Además del partido, el evento es conocido por su espectáculo de medio tiempo y los comerciales publicitarios, que son los más costosos y esperados del año.

Foto: Agencias

Aplausos masivos para Donald Trump 👏🏼

Abucheos para Taylor Swift 😂 hoy en el Super Bowl.



Los patriotas estamos ganando a los comunistas en la batalla cultural 🔥DALE ME GUSTA Y RT porque esto no lo verás en los medios progres que odian a Trump. pic.twitter.com/hYHSqrt48O — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) February 10, 2025

Noticia al Día/Con información de Noticias Yahoo/San DiegoRed