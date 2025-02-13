Hogar Clínica San Rafael llevó salud y esperanza a niños beneficiarios de la Olla Hospitalaria

Este jueves, 15 de febrero, el Hogar Clínica San Rafael llevó a cabo una jornada de salud y evaluación nutricional en beneficio de los niños que cada semana reciben el apoyo del programa Olla Hospitalaria.

Durante la actividad, los niños fueron atendidos de manera gratuita por un equipo de especialistas en pediatría conformado por la Dra. Milagros Romero, la Dra. Ana Ávila y la Dra. Estilita Gutiérrez. Además, recibieron evaluación nutricional por parte de la licenciada Jesiree Morales y medicamentos suministrados por la Farmacia de Cooperación y Solidaridad.

La jornada forma parte de los objetivos de la Olla Hospitalaria, el programa social bandera del Hogar Clínica San Rafael, y fue organizada por la Gerencia General y la Dirección Médica de la institución, con el apoyo de los departamentos de Historias Médicas, Trabajo Social, Nutrición, Pastoral de la Salud y Farmacia de Cooperación.

Como parte del compromiso con la salud infantil, cada niño atendido recibió, sin costo alguno, los medicamentos prescritos por los especialistas, garantizando así un acceso oportuno a los tratamientos requeridos.

A través de estas iniciativas, el Hogar Clínica San Rafael continúa brindando atención médica y esperanza a los niños que forman parte de su programa social. Quienes deseen colaborar con esta labor pueden hacerlo como voluntarios, padrinos, bienhechores o donantes.

