Hombre apuñaló a su expareja venezolana y luego se suicidó dentro de la cocina de un centro comercial en Miami

Un hombre apuñaló a su expareja venezolana y luego se quitó la vida de un disparo. El sonar del balazo fue lo que retumbó en el lugar, conllevando al despliegue policial en el área.

Las autoridades trasladaron a la joven hasta el Hospital Regional de Kendall, donde permanece bajo estrictos cuidados médicos, puesto que su condición es grave.

Los detectives de homicidio se encuentran investigando el caso y afirmaron, que el fallecido era el dueño del restaurante donde ocurrió el ataque. Acotaron, que sostenía una relación con la venezolana.

Información preliminar indica, que la mujer también trabajaba en el restaurante y que el otro dueño del negocio fue testigo de lo sucedido.

https://www.telemundo51.com/noticias/local/nuevos-detalles-del-apunalamiento-y-suicidio-de-una-pareja-en-el-miami-international-mall/2626989

Noticia al Día / Telemundo 51