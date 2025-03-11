Hombre captaba a menores a través de las redes sociales para grabarlas y comercializar el material en Machiques de Perijá

Como "El Monstruo de la Sábana", fue apodado el pedófilo que encontraron en el sector La Sabana, perteneciente a la parroquia Libertad del municipio Machiques de Perijá, en Zulia.

Efectivos militares adscritos a la Unidad de Investigación Criminal del GAES-11 Zulia, destacaron que las investigaciones del caso iniciaron tras la denuncia interpuesta por la madre de una de las víctimas, quien aseguró que el hombre contactó a su hija a través de las redes sociales.

Informaron, que el señalado, de nombre, Luis Alberto Villalobos, de 55 años de edad, alias: “El Monstruo de la Sabana”, captaba a las menores de edad a través de las diferentes plataformas de redes sociales para conseguir material pornográfico y posteriormente comercializarlo.

Se pudo determinar que el investigado "manipulaba” a menores de entre 11 y 13 años de edad, a través de Instagram, Facebook y tik tok.

Durante el procedimiento, se logró incautar como evidencia dos equipos telefónicos. Las autoridades investigan si el detenido tiene alguna conexión con una red de pedófilos internacional.

"El GAES -11 instan a los padres y representantes a estar atentos a sus hijos y lo que hacen en las redes sociales, además de generar espacios de convivencia familiar que permita prevenir que sean víctimas de personas que actúan fuera del marco de la ley y perjudican la inocencia de nuestros niños y niñas", informaron los militares.

El caso fue notificado y quedó a orden del Ministerio Publico.

