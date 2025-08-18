Hombre de 39 años murió de un infarto agudo al miocardio cuando tenía relaciones sexuales: La acompañante quedó detenida

El resultado de la necropsia practicada al cuerpo de un hombre de 39 años, encontrado sin vida en un hospedaje céntrico de Juliaca (provincia de San Román, Puno, Perú), confirmó que la causa del deceso fue un infarto agudo al miocardio, descartando inicialmente la hipótesis de un acto criminal.

El hecho ocurrió la noche del sábado 2 de agosto en el hospedaje Los Ángeles, ubicado en la intersección de los jirones Huancané y González Prada. De acuerdo con información de Radio Sudamericana, la víctima, identificada como Mateo, trabajador minero, habría acordado una cita privada con Rocío D.P.B.T., de 49 años, a través de redes sociales. Ambos ingresaron a la habitación N.° 206, donde minutos después el hombre comenzó a sufrir un fuerte dolor en el pecho.

La mujer pidió auxilio al personal del hospedaje y Mateo fue trasladado de urgencia al hospital Carlos Monge Medrano. Sin embargo, ingresó sin signos vitales y el médico de turno solo pudo certificar su muerte por paro cardiorrespiratorio.

Sospechas iniciales y detención

En medio de la confusión, la acompañante del fallecido intentó abandonar el hospital en un mototaxi, lo que generó sospechas en la Policía. Fue intervenida a pocas cuadras y trasladada a la Comisaría “A” de Juliaca, quedando detenida de manera preliminar por presunto homicidio simple.

Las primeras hipótesis incluyeron un posible caso de “pepeo”, modalidad delictiva en la que a las víctimas se les suministran sustancias tóxicas para robarlas.

Durante las diligencias, la Policía y el Ministerio Público incautaron preservativos usados, celulares y otros objetos de la habitación, a fin de someterlos a peritajes.

Resultados forenses descartan crimen

El domingo por la tarde, la Secretaría de Salud confirmó que la muerte de Mateo se produjo por un infarto agudo al miocardio, desestimando la presunta participación de terceros en el deceso.

El caso generó preocupación en la zona, donde vecinos y comerciantes advirtieron que este tipo de hospedajes son frecuentados por mujeres que conciertan encuentros íntimos a través de internet.

