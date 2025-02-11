Hombre se masturbaba frente a una niña de 5 años en Maracaibo

Lenin Albertt Lissir Perdomo de 39 años de edad, quedó detenido por cometer actos lascivos contra una niña de 5 años.

El abuso ocurrió en el barrio El Hoyito, parroquia Francisco Eugenio Bustamante del municipio Maracaibo, en Zulia.



La denuncia fue atendida por patrulleros del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez). Según denunció la progenitora de la pequeña, ella encontró a su vecino dentro de una de habitación desnudo y masturbándose frente a la niña.



Los gritos de la mujer alertaron a los vecinos quienes corrieron y sometieron al aberrado. Una vez llegaron los Cpbez tomaron control de la situación, llevaron al señalado hasta el comando y a la peueña a un centro de salud.

Las autoridades indicaron, Lissir tenía una solicitud ante la delegación municipal de San Francisco del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalística (Cicpc), con fecha del 7 de julio del año 2000, por el delito de Rapto.



El señalado quedó en la Salas de Resguardo de Detenidos, puesto a disposición de la Fiscalía 33 del Ministerio Público.

Noticia al Día / Nota de prensa