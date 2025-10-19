Sábado 18 de octubre de 2025
Homenaje floral a José Gregorio Hernández desde La Mesa de Esnujaque

Se destaca por sus abundantes flores, verdes montañas, calles empedradas, casas de techos rojos y una variada producción agrícola.

Por Arelys Munda

Homenaje floral a José Gregorio Hernández desde La Mesa de Esnujaque
La Mesa de Esnujaque, parroquia del municipio Urdaneta, es un encantador lugar ubicado a mil 725 metros sobre el nivel del mar. Se encuentra a unos 43 kilómetros de la ciudad de Valera y se levanta entre empinadas laderas sobre el río Motatán y la quebrada Juan Martín.

Este pueblo andino ofrece a propios y visitantes tranquilidad, hermosos paisajes y un agradable clima. Se destaca por sus abundantes flores, verdes montañas, calles empedradas, casas de techos rojos y una variada producción agrícola.

Es precisamente con sus flores que así adornaron la estatua de José Gregorio Hernández, en un hermoso homenaje que subraya la riqueza floral de la región.

Fotos: Isidro López

