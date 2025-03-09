Viernes 19 de septiembre de 2025
Hondureños votan en comicios primarios en calma pero con retrasos en entrega de material

El atraso en la entrega de material electoral y la ausencia en las mesas receptoras de los representantes de alguno de los tres partidos que participan en el proceso son algunos de los incidentes registrados hoy, según constató EFE

Por Andrea Guerrero

Hondureños votan en comicios primarios en calma pero con retrasos en entrega de material
Foto: Agencia
Las elecciones primarias en Honduras que celebran los tres partidos políticos más representativos se desarrollan este domingo con tranquilidad, sin incidentes mayores y con bastante participación de votantes, pese a los retrasos en algunos centros, denunciados tanto por la oposición como votantes.

El atraso en la entrega de material electoral y la ausencia en las mesas receptoras de los representantes de alguno de los tres partidos que participan en el proceso son algunos de los incidentes registrados hoy, según constató EFE.

José de la Cruz Aguilar, residente de Tegucigalpa, declaró a EFE que, a pesar de haber llegado de madrugada a su centro de votación, no había podido ejercer el sufragio hasta pasadas las 11:00 hora local (17:00 GMT) debido a la tardanza en la llegada de las maletas electorales.

“Uno se siente impaciente por estar esperando (…), no sé lo que está pasando, tiene que haber una persona responsable en esto”, señaló Aguilar, tras exigir una respuesta del Consejo Nacional Electoral (CNE) ante los problemas que enfrentan los votantes en diversos puntos del país.

CNE investiga retrasos y advierte posibles sanciones

Ante esta situación, la titular del CNE, Cossette López, informó que el organismo está investigando los retrasos en algunos centros electorales del país.

"Estamos investigando qué sucede. Retrasar maliciosamente el proceso y la instalación de las JRV (Juntas Receptoras de Votos) es un ilícito. ¡Habrá consecuencias!", advirtió López, quien instó a los políticos a "conservar la calma".

En las elecciones primarias, que se extenderán hasta las 18:00 horas locales (00:00 GMT), una hora más de lo previsto, debido a incidentes, participan los partidos Libertad y Refundación (Libre, en el poder); Nacional, primera fuerza de oposición, y Liberal, segunda.

Más de 5,8 millones de hondureños están habilitados para elegir a los candidatos a cargos de elección popular de estos tres partidos mayoritarios.

Según datos de la Red por la Defensa de la Democracia (RDD), el 67 % de sus observadores registraron “retrasos” en la entrega del material electoral y la apertura de las urnas, mientras que el 33,3 % reportó problemas logísticos en la entrega de las maletas.

Además, el 50 % de los observadores de la RDD denunciaron "restricciones al derecho y deber ciudadano de observación electoral" por parte de miembros de la Junta Receptora de Votos.

La Red hizo un llamamiento a la ciudadanía a “participar activamente” en las elecciones primarias, que anteceden a las generales del 30 de noviembre, de las que saldrá la persona que sucederá a la actual presidenta de Honduras, Xiomara Castro, para “fortalecer la democracia”.

Rixi Moncada, ministra de Defensa y precandidata por el partido Libre, declaró tras votar en Tegucigalpa, que hay "pequeños problemas operativos, pero esperamos que en el transcurso de las horas se vayan resolviendo".

“Hoy es un día de mucha alegría, emoción y sentimiento”, subrayó Moncada, quien instó a los jóvenes a acudir masivamente a ejercer el sufragio.

Mantener la calma y evitar confrontaciones

El jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, denunció que Libre "está boicoteando" las elecciones con "el apoyo de un sector de las FFAA (Fuerzas Armadas) altamente ideologizadas".

"Esto que está viviendo Honduras no es un accidente, no es una casualidad, Es el plan Venezuela en acción, Libre está boicoteando las elecciones con el apoyo de un sector de las FFAA altamente ideologizadas… los atrasos en la llegada de material electoral y apertura de las urnas no había sucedido nunca, nada es casualidad", enfatizó Zambrano en X.

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (Conadeh) pidió este domingo a los hondureños “mantener la calma y evitar confrontaciones”, y no permitir que estos problemas interfieran en el ejercicio del sufragio.

El organismo de derechos humanos también solicitó evitar la propagación de desinformación y denunciar cualquier irregularidad en los centro de votación.

“Estos problemas generan especial preocupación, ya que las demoras y la falta de información afectan el desarrollo normal del proceso electoral, reduciendo la confianza pública y generando incertidumbre entre la población. La percepción de irregularidades, la desinformación y el caos pueden afectar la transparencia del proceso y la legitimidad de los resultados”, subrayó el Conadeh.

Noticia al Día / EFE

