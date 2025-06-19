HONOR lanzó su nueva línea Magic Series con IA en Venezuela: estas son sus características

En un evento realizado el pasado 13 de mayo en el Hotel Tamanaco de Las Mercedes, municipio Baruta, estado Miranda, HONOR, marca global líder en IA para dispositivos y ecosistemas, presentó oficialmente en Venezuela su nueva línea de dispositivos HONOR Magic Series, conformada por los modelos HONOR Magic7 Lite, HONOR Magic7 Pro y HONOR Magic V3. Este lanzamiento marcó un paso importante para la marca, que continúa consolidándose como líder en innovación tecnológica con un enfoque centrado en la inteligencia artificial (IA) y la durabilidad.
“HONOR propone IA para cada uno de sus consumidores y tenerla como herramienta en sus manos. Somos una marca líder en inteligencia artificial”, afirmó Xavier Vásquez, Consultor de Producto de la marca, quien destacó que la IA es un pilar esencial en cada dispositivo, reflejando el compromiso de HONOR con el desarrollo de tecnología que potencie la experiencia del usuario.
HONOR Magic7 Lite: rendimiento, resistencia y diseño para el día a día
Entre los nuevos dispositivos, el HONOR Magic7 Lite se posiciona como una opción ideal para quienes buscan funcionalidad, resistencia y estilo. Equipado con un procesador Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, 16 GB de HONOR RAM Turbo y opciones de almacenamiento de 256 o 512 GB, este smartphone ofrece un rendimiento fluido para las tareas cotidianas, además de contar con tecnologías de resistencia a caídas resistencia a caídas de hasta dos metros (certificada por SGS), al agua y a temperaturas extremas de hasta -30 °C lo convierten en un dispositivo confiable incluso en condiciones adversas, gracias a su tecnología HONOR Shield Glass 3.0 y resistencia, posicionando a este dispositivo cono un verdadero smartphone todoterreno capaz de resistir a las exigencias de los usuarios.
Su batería de 6.600 mAh con carga rápida HONOR SuperCharge de 66 W garantiza autonomía prolongada, además de estar certificada para resistir más de 1000 ciclos de carga o bien arriba de 3 años de uso sin necesidad de reemplazo. Además, su sistema de cámaras incluye una principal de 108 MP, una gran angular de 5 MP y una cámara frontal de 16 MP, ideales para capturar cada momento con calidad. Disponible en los colores Titanio Negro, Jade Cian y Titanio Morado, el HONOR Magic7 Lite también cuenta con certificación IP65M.
Dispositivos premium: HONOR Magic7 Pro y HONOR Magic V3
Para los usuarios que buscan un nivel superior en desempeño y tecnología, HONOR también presentó sus modelos premium: el HONOR Magic7 Pro y el HONOR Magic V3.
El HONOR Magic7 Pro cuenta con un procesador Snapdragon 8 Elite, 24 GB de HONOR RAM Turbo, 512 GB de almacenamiento, y una potente batería de 5.850 mAh con carga rápida de 100 W (alámbrica) y 80 W (inalámbrica). Su sistema de cámaras incluye un lente periscópico de 200 MP y cámara frontal de 50 MP con profundidad 3D. Ofrece resistencia IP68 e IP69.
Por su parte, el HONOR Magic V3, un smartphone plegable de alta gama, integra un procesador Snapdragon 8 Gen 3, 24 GB de RAM Turbo, 512 GB de almacenamiento, y una batería de silicio-carbono de 5.150 mAh. Incluye carga rápida alámbrica de 66 W e inalámbrica de 50 W. Su sistema de cámaras ofrece una angular de 50 MP, una ultra gran angular de 40 MP, y una periscópica de 50 MP. Cuenta con certificación IPX8.
Precio y disponibilidad en Venezuela
Los nuevos modelos HONOR ya están disponibles en Venezuela. El HONOR Magic7 Lite puede adquirirse desde USD 320, mientras que el HONOR Magic7 Pro y el HONOR Magic V3 están disponibles desde USD 1.100 y USD 1.600, respectivamente. El precio final puede variar según la tienda.
Estos y otros dispositivos de la marca se pueden conseguir en la tienda oficial de HONOR, ubicada en el nivel feria del C.C. Sambil Valencia, municipio Naguanagua del estado Carabobo, así como en distribuidores autorizados en todo el país.
