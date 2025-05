"Horrible y hermoso": Donald Trump explicó el regreso de la temida cárcel Alcatraz

Tras ordenar la reapertura de la prisión de Alcatraz, Donald Trump explicó ante la prensa, en un discurso lleno de referencias cinematográficas y recuerdos históricos, que la cárcel es un poderoso símbolo de "ley y orden", sugiriendo que Estados Unidos necesita recuperar ese espíritu de fuerza y control.

"Nuestro país necesita ley y orden. Alcatraz es, yo diría, lo máximo, ¿verdad?", razonó el presidente de EE.UU., señalando que la famosa prisión "representa algo muy fuerte, muy poderoso en términos de ley y orden"."Pero ahora es un museo, lo creas o no. Mucha gente va allí".

Trump destacó que Alcatraz "albergó a los criminales más violentos del mundo" y que "nadie jamás escapó" de allí, salvo un caso aislado que terminó, según recordó, con restos de ropa desgarrada y "muchas mordeduras de tiburón". "Nadie ha escapado nunca de Alcatraz y simplemente representaba algo fuerte que tenía que ver con la ley y el orden", matizó.

Aunque en la historia de Alcatraz se registró una fuga no resuelta de un grupo de tres reclusos, sin saberse hoy en día si fue un éxito, el mandatario estadounidense recurrió a la imagen de la temida cárcel, de la que era imposible escapar, para reforzar su llamado a restaurar la política de mano dura frente al crimen.

El presidente también habló sobre el estado actual del antiguo penal, describiéndolo como "un gran armatoste que está allí oxidándose y pudriéndose". Asimismo, concluyó que Alcatraz "representa algo horrible y hermoso, fuerte, miserable y débil", sugiriendo que su legado podría tener un valor simbólico que aún puede ser aprovechado en el presente.

Más allá del valor histórico y turístico del sitio —que actualmente funciona como museo y es una de las principales atracciones de San Francisco— Trump insinuó que algunos de sus aliados están considerando proyectos relacionados con Alcatraz. "Vamos a echarle un vistazo", afirmó, dejando abierta la posibilidad de que este ícono del sistema penitenciario estadounidense pueda tener un nuevo papel durante su presidencia.

El lugar que inspiró peliculas

Alcatraz ha sido fuente de inspiración para numerosas películas, destacando "Escape de Alcatraz" (1979) y "La Roca" (1996). "Escape de Alcatraz" se basa en la fuga de tres reclusos, mientras que "La Roca" es una película de acción ficticia que utiliza la prisión como escenario.

Películas inspiradas en Alcatraz:



Escape de Alcatraz (1979): Basada en la historia real de la fuga de tres reclusos, incluyendo a John Anglin, Clarence Anglin y Frank Morris.



La Roca (1996): Una película de acción con John Travolta y Nicolas Cage donde un grupo de ex marines toman Alcatraz.



Alcatraz (1980):Una miniserie basada en el libro autobiográfico de Clarence Carnes, un preso de Alcatraz.



Murder in the First (1995): Una película con Kevin Bacon y Christian Slater, basada en hechos reales, que narra la historia de un preso maltratado en Alcatraz.



Point Blank (1967): La primera película rodada en Alcatraz tras su cierre como prisión, adaptada de la novela "The Hunter".

Noticia al Día/RT