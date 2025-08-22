Hospitalizaron al rapero Lil Nas X por una posible sobredosis tras protagonizar un altercado en ropa interior por las calles de Los Ángeles

El rapero estadounidense Lil Nas X @lilnasx fue arrestado y hospitalizado el jueves 21 de agosto, después de caminar casi desnudo por calles de Los Ángeles, Estados Unidos, debido a los efectos de una sobredosis.

Los uniformados detuvieron al rapero de 25 años de edad mientras deambulaba por Ventura Boulevard, en el barrio de Studio City, antes de las 6:00 horas.

Un video en redes sociales muestra al rapero Lil Nas X solo con ropa interior y unas botas vaqueras, diciendo que se dirigía a una fiesta.

El rapero estadounidense Lil Nas X ha sido detenido por la policía tras ser encontrado deambulando por Los Ángeles en ropa interior.

Un video publicado en ‘TMZ’ parecía mostrar al artista de ‘Old Town Road’ casi desnudo mientras se pavoneaba por la principal avenida de la ciudad. Según las imágenes, el rapero se dirigía a los transeúntes que grababan el video diciéndoles: «No lleguen tarde a la fiesta esta noche».

No estaba claro a qué fiesta se refería ni adónde se dirigía, mientras caminaba por el medio de la avenida semivacía. En un momento, le pidió a la persona que lo grababa con el celular, que aparentemente estaba sentada en un coche, que le diera el teléfono. «Quiero tirarlo lejos para que no lo vuelvas a ver. No me gustan los teléfonos», exclamó el rapero. «¿No te dije que bajaras el teléfono? ¡Ay, ay!Alguien tendrá que pagar por esto», agregó, mientras movía el dedo con aire teatral.

@abc.es 🔴 Hospitalizan al rapero Lil Nas X por una posible sobredosis tras protagonizar un altercado en ropa interior por las calles de Los Ángeles.

