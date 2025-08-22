Viernes 22 de agosto de 2025
Al Dia

Hospitalizaron al rapero Lil Nas X por una posible sobredosis tras protagonizar un altercado en ropa interior por las calles de Los Ángeles

Los uniformados detuvieron al rapero de 25 años de edad mientras deambulaba por Ventura Boulevard, en el barrio de Studio City

Por Ernestina García

Hospitalizaron al rapero Lil Nas X por una posible sobredosis tras protagonizar un altercado en ropa interior por las calles de Los Ángeles
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El rapero estadounidense Lil Nas X @lilnasx fue arrestado y hospitalizado el jueves 21 de agosto, después de caminar casi desnudo por calles de Los Ángeles, Estados Unidos, debido a los efectos de una sobredosis.

Los uniformados detuvieron al rapero de 25 años de edad mientras deambulaba por Ventura Boulevard, en el barrio de Studio City, antes de las 6:00 horas.

Un video en redes sociales muestra al rapero Lil Nas X solo con ropa interior y unas botas vaqueras, diciendo que se dirigía a una fiesta.

El rapero estadounidense Lil Nas X ha sido detenido por la policía tras ser encontrado deambulando por Los Ángeles en ropa interior.

Un video publicado en ‘TMZ’ parecía mostrar al artista de ‘Old Town Road’ casi desnudo mientras se pavoneaba por la principal avenida de la ciudad. Según las imágenes, el rapero se dirigía a los transeúntes que grababan el video diciéndoles: «No lleguen tarde a la fiesta esta noche».

No estaba claro a qué fiesta se refería ni adónde se dirigía, mientras caminaba por el medio de la avenida semivacía. En un momento, le pidió a la persona que lo grababa con el celular, que aparentemente estaba sentada en un coche, que le diera el teléfono. «Quiero tirarlo lejos para que no lo vuelvas a ver. No me gustan los teléfonos», exclamó el rapero. «¿No te dije que bajaras el teléfono? ¡Ay, ay!Alguien tendrá que pagar por esto», agregó, mientras movía el dedo con aire teatral.

@abc.es

🔴 Hospitalizan al rapero Lil Nas X por una posible sobredosis tras protagonizar un altercado en ropa interior por las calles de Los Ángeles. Un video publicado en las redes sociales muestra al artista de ‘Old Town Road’ pavoneándose por la principal avenida de la ciudad. ✍️ Toda la información en abc.es #LilNasX #LilNas #musica #music #rapero

♬ sonido original – ABC

Noticia la Día/El País

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Gobernador Freddy Bernal aseguró que la frontera con Colombia está blindada

Gobernador Freddy Bernal aseguró que la frontera con Colombia está blindada

Wilson Contreras conectó su jonrón 170 de por vida y superó a Ramón Hernández

Wilson Contreras conectó su jonrón 170 de por vida y superó a Ramón Hernández

El Botafogo de Savarino queda eliminado de la Copa Libertadores y habrá nuevo campeón

El Botafogo de Savarino queda eliminado de la Copa Libertadores y habrá nuevo campeón

Venezuela cayó ante Aruba y se despidió de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

Venezuela cayó ante Aruba y se despidió de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

Falleció el cantante Xava Drago, vocalista del grupo de rock Coda

Falleció el cantante Xava Drago, vocalista del grupo de rock Coda

Jhostynxon García es subido al equipo grande de Medias Rojas de Boston

Jhostynxon García es subido al equipo grande de Medias Rojas de Boston

¿Por qué eligieron el color azul para la pastilla de Viagra?: Esto se sabe

¿Por qué eligieron el color azul para la pastilla de Viagra?: Esto se sabe

Alcaraz debutará en el US Open ante Opelka y podría enfrentar a Djokovic en semifinales

Alcaraz debutará en el US Open ante Opelka y podría enfrentar a Djokovic en semifinales

Derrick Rose tendrá su camiseta retirada por los Chicago Bulls

Derrick Rose tendrá su camiseta retirada por los Chicago Bulls

¡No hay mañana! Venezuela con una nueva oportunidad de llegar a la final internacional de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

¡No hay mañana! Venezuela con una nueva oportunidad de llegar a la final internacional de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

La FDA insta a los consumidores de EEUU a no comer camarones posiblemente radiactivos

La FDA insta a los consumidores de EEUU a no comer camarones posiblemente radiactivos

Conozca la historia de amor de

Conozca la historia de amor de "La Negra" un caimán

Matt Solter se convirtió en el nuevo importado de Águilas del Zulia

Matt Solter se convirtió en el nuevo importado de Águilas del Zulia

Infantino se pronuncia ante batalla campal en Avellaneda: Que impongan sanciones ejemplificadoras

Infantino se pronuncia ante batalla campal en Avellaneda: Que impongan sanciones ejemplificadoras

Daniel Palencia se llevó otro salvado en triunfo de Cachorros

Daniel Palencia se llevó otro salvado en triunfo de Cachorros

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Un inusual crimen ocurrió en Valencia: Por celos discutió con su mujer y la ahogó en una piscina

Un inusual crimen ocurrió en Valencia: Por celos discutió con su mujer y la ahogó en una piscina

Petro aseguró que una invasión de EEUU a Venezuela la convertiría en

Petro aseguró que una invasión de EEUU a Venezuela la convertiría en "otra Siria" y arrastraría a Colombia a otro conflicto

Jorge Rodríguez anunció la detención del diputado Julio César Torres por narcotráfico

Jorge Rodríguez anunció la detención del diputado Julio César Torres por narcotráfico

La joven que viajó con sus cuatro hijos de la COL a Santa Bárbara no estaba desaparecida, solo estaba huyendo del marido por maltrato

La joven que viajó con sus cuatro hijos de la COL a Santa Bárbara no estaba desaparecida, solo estaba huyendo del marido por maltrato

Familia venezolana causa polémica con revelación de género en zona protegida de Chile

Familia venezolana causa polémica con revelación de género en zona protegida de Chile

Noticias Relacionadas

Al Dia

Hospitalizaron al rapero Lil Nas X por una posible sobredosis tras protagonizar un altercado en ropa interior por las calles de Los Ángeles

Los uniformados detuvieron al rapero de 25 años de edad mientras deambulaba por Ventura Boulevard, en el barrio de Studio City
Zulia

Vecinos de la 9B y la 67 B claman por ayuda ante alcantarilla desbordada

Habitantes y transeúntes de la intersección de la avenida 9B con la calle 67 Cecilio Acosta denuncian una problemática que…
Política

Delcy Rodríguez acusa a la DEA de ser el "mayor cartel de drogas" que existe en el mundo

La vicepresidenta sostuvo que el país sabrá defender con "firmeza la integridad territorial
Nacionales

La venezolana NorKys Batista fue eliminada de Top Chef Vip

La venezolana NorKys Batista fue eliminada este jueves 21 de agosto del reality Top Chef VIP. En la tabla de…

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025