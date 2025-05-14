Hoy 14-May se celebra el Día Nacional de la Dramaturgia

Cada 14 de mayo, desde el año 2012, se celebra en Venezuela el “Día Nacional de la Dramaturgia” en honor al natalicio del pintor y dramaturgo César Rengifo, quien dedicó gran parte de su vida a mostrar la realidad de los pueblos originarios, campesinos y obreros del país mediante sus obras artísticas.

Rengifo, destacó en los ámbitos de la pintura y la dramaturgia. Nació el 14 de mayo del año 1915 en la ciudad de Caracas. Cursó estudios en la Academia de Bellas Artes. En 1936 consigue una beca para especializarse en pedagogía de las artes plásticas en Santiago de Chile. Desde 1937 a 1938 vive en Ciudad de México, donde estudia las técnicas del muralismo en la Academia de San Carlos.

Tras su regreso a Venezuela se desempeñó como periodista, en 1952 funda el grupo de teatro Máscaras, a la vez que desempeñó una extensa labor pedagógica y escribió alrededor de 40 piezas teatrales.

Sus obras

Entre las obras de teatro de César Rengifo destacan Curayú o El vencedor, Las mariposas de la oscuridad, El vendaval amarillo, El raudal de los muertos cansados, Las torres y el viento, Esa espiga sembrada en Carabobo, Joaquina Sánchez, Manuelote, Lo que dejó la Tempestad.

Por otra parte, en Caracas también resaltan sus murales Amalivaca (1956), ubicado en la Plaza Diego Ibarra, y Creadores de la Nacional (1973), ubicado en el Paseo Los Próceres.

El destacado venezolano obtuvo en 1955 el Premio Nacional de Pintura y el Premio del Salón Arturo Michelena. En 1980 recibe el Premio Nacional de Teatro, año en el que fallece en Caracas el 2 de noviembre. Desde el 2016, sus restos fueron trasladados al Panteón Nacional.

