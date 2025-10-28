Hoy Día de San Judas Tadeo: Patrón de lo imposible

Cada 28 de octubre, miles de feligreses agradecen los milagros de San Judas Tadeo, considerado el patrón de las causas perdidas o imposibles, y acuden masivamente al Templo de San Hipólito en la Ciudad de México.

La Iglesia católica celebra el 28 de octubre la fiesta de San Judas Tadeo, apóstol de Cristo, presentado en los Evangelios como el "hermano de Santiago". Es importante notar que a menudo se le confunde con Judas Iscariote, el traidor, pero Tadeo fue hermano de Santiago y uno de los discípulos más fieles.

En el calendario católico, cada 28 de octubre se ilumina con la fe y devoción de millones de fieles que celebran a este santo conocido universalmente como el patrón de las causas perdidas y los casos desesperados.

Con información AZCentral/ Foto: Cortesía