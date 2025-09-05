"Hoy es 5 de septiembre" y la hija de Vico C vuelve a ser tendencia: Ya cumple 35 años

En el año 2003 el cantante boricua Vico C, considerado uno de los padres del reguetón, popularizó la canción "5 de septiembre", dedicada a su hija Marangely Lozada Trinidad, quien cumplía 13 años.

El rapero escribió la icónica canción y la más famosa inspirado en su hija mientras estuvo en prisión.

Hoy sus fans vuelven a hacer tendencia al cantante y a su tema, recordando que hoy su hija llegó a los 35 años de edad.

Aún los usuarios en redes sociales recuerdan el tema que inicia: “Hoy es 5 de septiembre y mi hija cumple 13, el tiempo pasó volando, ya ni me acuerdo cuando empezó a ser señorita…”.

Marangely hoy celebra su cumpleaños en compañía se su pequeña hija con quien se dejó ver en sus historias en la red social Instagram.

En redes sociales muchos usuarios recuerdan de manera jocosa la significativa fecha.

Me mantuve despierto hasta las 12 de la noche solo para ser el primero en felicitar a la hija de Vico C por su cumpleaños.



Quiero desearle mucha salud, éxitos y lo mejor del mundo para ella y los suyos. 🙏



Feliz cumpleaños, hija de Vico C, dondequiera que te encuentres. 🎉🎂🎊 pic.twitter.com/z7KjaJTHSx — Keylin Acosta (@KeylinAcosta) September 5, 2025

Vico C viendo que hoy es 05 de Septiembre: pic.twitter.com/LRZEppbqbn — ❤️‍🔥Diana Carolina❤️‍🔥 (@Diana_Leonator2) September 5, 2025

Hoy es 5 de septiembre y Vico C lo sabe 😌 pic.twitter.com/rfYmkGrj7C — Sivar News (@SivarNewsSV) September 5, 2025

