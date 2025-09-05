Viernes 05 de septiembre de 2025
"Hoy es 5 de septiembre" y la hija de Vico C vuelve a ser tendencia: Ya cumple 35 años

El rapero de origen boricua, considerado uno de los padres del reguetón, escribió su canción más famosa inspirado en su hija mientras estuvo en prisión.

Por Candy Valbuena

Marangely Lozada Trinidad es la primogénita del cantante Vico C. Foto: Captura de pantalla
En el año 2003 el cantante boricua Vico C, considerado uno de los padres del reguetón, popularizó la canción "5 de septiembre", dedicada a su hija Marangely Lozada Trinidad, quien cumplía 13 años.

El rapero escribió la icónica canción y la más famosa inspirado en su hija mientras estuvo en prisión.

Hoy sus fans vuelven a hacer tendencia al cantante y a su tema, recordando que hoy su hija llegó a los 35 años de edad.

Aún los usuarios en redes sociales recuerdan el tema que inicia: “Hoy es 5 de septiembre y mi hija cumple 13, el tiempo pasó volando, ya ni me acuerdo cuando empezó a ser señorita…”.

Marangely hoy celebra su cumpleaños en compañía se su pequeña hija con quien se dejó ver en sus historias en la red social Instagram.

En redes sociales muchos usuarios recuerdan de manera jocosa la significativa fecha.

Lee también: "Hoy es 5 de septiembre" y la hija de Vico C ya no cumple 13… ¡Ahora son 34! 

Temperaturas que superarán los 38 °C se sentirán hoy en Maracaibo

Titulares de la prensa nacional para este viernes 5 de septiembre

Aficionados a la espera del juego Venezuela vs. Argentina

Una multitud se concentra en el Monumental de Buenos Aires para despedir a Messi

La Vinotinto contra Messi y la historia en el Monumental. Hoy la Vinotinto se enfrenta a la campeona del mundo en Buenos Aires (Luz Neira Parra)

Mundial de Desayunos: La arepa venezolana y la salteña boliviana se juegan el pase a la final

Encuentran al quinto pescador ahogado tras tormenta en el Lago de Maracaibo

Dwayne ‘La Roca’ Johnson se aleja de la acción y se adentra en el drama

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 4 de septiembre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este jueves 4 de septiembre

Perú: El expresidente Alejandro Toledo recibe segunda condena por lavado

Marco Rubio visita México en medio de tensión en el Caribe

Unidos por Adrián Pablo Toledo

Mijares aclara rumores sobre su salud: Su equipo desmiente reporte de hospitalización

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Programa de la ONU prevé un crecimiento del 5,8 % en la economía venezolana este 2025: Según informe

Murió el fisicoculturista Erik Markov: Ganador del “Mr. Olympia” de España en mayo

Titulares de la prensa nacional para este viernes 5 de septiembre

Falleció la señora Lesbia Sánchez, madre Henry Ramírez, reconocido político zuliano

