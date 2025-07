Hoy es Día Mundial del Teatro

Arte y parte de la celebración, nuestro cronista cultural Alexis Blanco reflexiona y ofrece un somero balance acerca del gran desempeño de la gente de teatro para mantener rutilantes su flama estelar…

TEATRO Y METANOIA…La palabruja iza nuestras velas transgresoras y, según la IA, expone “Metanoia", de origen griego, significa "cambio de mente" o "transformación del pensamiento", refiriéndose a un proceso de cambio interno que implica revisar creencias y actitudes para lograr una renovación espiritual, emocional o intelectual…”.

El teatro reivindica su propia energía cuántica.



Antes, el 24 de enero de este mismo año, les había adelantado el inquietante y urgentísimo MENSAJE 2025 DIA MUNDIAL DEL TEATRO, escrito por Theodoros Terzopoulos, de quien el buen poeta de la escena, Costa Palamides, perfila: Teodoro Terzópulos estuvo con su grupo ATTIS en el Festival Internacional de Teatro de Caracas con la obra LOS PERSAS de Esquilo dejando una profunda huella en la escena venezolana, unos pocos años antes de finalizar el siglo XX. Inolvidables sus funciones en la Sala José Félix Ribas donde unas décadas antes, Tadeuz Kantor nos impactara con LA CLASE MUERTA. En los años 2000 y 2021 y con la entrada del siglo XXI, Stavros Doufexis realiza el primer taller de creación actoral para la Tragedia Griega y la primera coproducción Grecia – Venezuela con la participación de intérpretes de la talla de Diana Peñalver, Ludwig Pineda, Eulalia Siso, Nirma Prieto, Norma Monasterios, Ricardo Nortier, Julio Rodríguez y Costa Palamides dejando unas huellas escénicas que hoy se han vuelto cátedras en UNEARTE y en grupos históricos de nuestro Teatro. Más adelante llegaron Dimitris Marmarinós con su deconstruido AGAMENÓN de Esquilo y Konstantinos Rigos con su inquietante Danza-Teatro EL RING. Hoy Teodoro Terzópulos, ya reconocido desde Japón a Colombia, desde Rusia a Chile, nos ofrece el mensaje del Día Mundial del Teatro 2025 desde su querida Atenas con un conmovedor, angustioso y punzante verbo que hurga en las heridas que desde tiempos inmemoriales nos ha dejado Diónisos para así enfrentar la barbarie y el oscurantismo de nuestro tiempo. Dice Tarzopoulos:

“¿Puede el teatro escuchar la llamada de SOS que nuestros tiempos están enviando, en un mundo de ciudadanos empobrecidos, encerrados en células de realidad virtual, atrincherados en su sofocante privacidad? ¿En un mundo de existencias robotizadas dentro de un sistema totalitario de control y represión a través del espectro de la vida?

En cualquier aldea del orbe siempre habrá gente celebrando sus ritos sagrados. El teatro vive en todos los espacios.

¿Está preocupado el teatro por la destrucción ecológica, el calentamiento global, la pérdida masiva de biodiversidad, la contaminación de los océanos, el derretimiento de los casquetes de hielo, el aumento de los incendios forestales y los eventos ¿Puede el teatro convertirse en una parte activa del ecosistema? El teatro ha estado observando el impacto humano en el planeta durante muchos años, pero está encontrando difícil tratar con este problema.

¿Está preocupado el teatro por la condición humana tal como se está moldeando en el siglo XXI, donde el ciudadano es manipulado por intereses políticos y económicos, redes mediáticas y empresas que forman opinión? ¿Dónde las redes sociales, por mucho que lo faciliten, son la gran coartada para la comunicación, porque proporcionan la necesaria distancia segura del Otro? Un sentido dominante de miedo al Otro, el diferente, el Extraño, domina nuestros pensamientos y acciones.

Sociedad Dramática de Maracaibo proyectó al mundo su poética zuliana.



¿Puede el teatro funcionar como taller para la convivencia de diferencias sin tener en cuenta el trauma sangrado?El trauma sangrado nos invita a reconstruir el Mito. Y en palabras de Heiner Müller "Myth es un agregado, una máquina a la que siempre se pueden conectar máquinas nuevas y diferentes. Transporta la energía hasta que la creciente velocidad haga explotar el campo cultural" y yo añadiría el campo de la barbarie.

¿Pueden los focos del teatro arrojar luz sobre los traumas sociales y dejar de arrojar luz engañosamente sobre sí mismo?

Preguntas que no permiten respuestas definitivas, porque el teatro existe y perdura gracias a preguntas sin respuesta.

Preguntas provocadas por Dionisio, pasando por su lugar de nacimiento, la orquesta del antiguo teatro, y continuando su silencioso viaje de refugiados a través de paisajes de guerra, hoy, en el Día Mundial del Teatro.

Miremos a los ojos de Dionisio, el dios extático del teatro y el mito que une el pasado, el presente y el futuro, el hijo de dos nacimientos, por Zeus y Semele, expresador de identidades fluidas, hembra y macho, enojado y amable, divino y animal, al borde entre locura y razón, orden y caos, un acróbata en la frontera entre la vida y la muerte. Dionisio plantea una pregunta ontológica fundamental "¿de qué se trata todo esto? "una pregunta que lleva al creador hacia una investigación cada vez más profunda sobre la raíz del mito y las múltiples dimensiones del enigma humano.

Necesitamos nuevas formas narrativas dirigidas a cultivar la memoria y dar forma a una nueva responsabilidad moral y política que surja de la dictadura multiforme de la actual Edad Media.”

Extático contemplo este tiempo vivo que transito y celebro que aun haya tanto buen teatro, siempre en ciernes, aquí en Maracaibo. Algo que también está ocurriendo en otras ciudades del país. Obvio que con Caracas a la vanguardia. Sería necio impune no reconocer el enorme significado que contiene el éxito obtenido por la Compañía Nacional de Teatro, liderada por Carlos Arroyo y ese equipo donde florecen constantes los Aníbal Grunn, Aura Rivas, Costa Palamides, Francis Rueda (una lista indispensable dentro de la historia de las artes escénicas en esta nación teatrera), entre otros protagonistas no menos importantes. Ellos han estado montando a nuestros dramaturgos clásicos, aún los contemporáneos, un exquisito fenómeno que refrenda el inicial aserto. Teatro vivo…

ESTADOS CUÁNTICOS EXÓTICOS…Ahora mismo se me antoja esa idea para definir este quehacer fluido e incesante de nuestros artistas de la escena y sus respectivos laboratorios de luz hecha cuerpos, gestos y palabras. Es cuando se me ocurre pensar en este grupo de Jhonatan Camacaro que, ¡en Lagunillas! está estrenando la pieza Piso Cinco, de nuestra iluminada dramaturga, Lolimar Suárez Ayala…Tejedores de Sueños se llama este grupo que oficiará su puesta en escena en las instalaciones de la Fundación Alas de Luz, “ubicada en la calle Bermúdez, 1er piso, en la tienda del peluquero”. En esa calle también crecieron los Cañizales Viloria y cuando revelo asombro porque haya teatro en Lagunillas es porque jamás habría soñado en otro teatro que no fuese aquel regio Teatro Simón Bolívar, en la contigua Tamare (¿Qué será de la vida, tanto de la villa petrolera como de ese teatro?)…El elenco de está conformado por Ziury Laguna, Jeremy Velásquez, Noe Pirela y Luis Martínez. Todos profesionales. Todos expertos en desplegar alas para tejer sueños cuánticos.

Ilya Izaguirre, junto con su hermosa madre, la actriz y dramaturga Yazmina Jiménez, ha logrado redimensionar el enorme trabajo artístico y cultural que durante cuatro décadas ha desarrollado el Grupo Mampara, cuya Sala Homero Montes abrirá hoy sus puertas para celebrar la efeméride mundial del Teatro. Una manera de honrar memorias ilustres, como la de los insignes maestros, Clemente Izaguirre, Inés Laredo y Fernando Acosta. Ilya, gústele quien le guste y pésenle a quien le pese mantiene una constante y proactiva labor estética inspirada profundamente en la ciudad y sus valores fecundos.

Aquí, en Maracaibo, la cósmica cuántica exótica y muy teatral se expande hasta este proyecto donde la estupenda actrisota, Zully Montero, hará de María Calcaño en el montaje que Luz Labat dirigirá desde el texto que Freddy Marín ha versionado desde el

libro recién publicado por nuestra bienamada colega Marlene Nava. En el Teatro Baralt se ha venido gestando este proceso que apunta como todo un ambicioso proyecto de divulgación mundial de la obra de María José Francisca del Carmen Calcaño Ortega, quien escribió verguitas como esta: “Como van a verme buena/ si me truena/ la vida en las venas/ ¡Si toda canción/ se me enreda como una llamarada! / y vengo sin Dios/ y sin miedo. ¡Si tengo sangre insubordinada! / y no puedo mostrarme/ dócil como una criada,/ mientras tenga/ un recuerdo de horizonte/ un retazo de cielo/ y una cresta de monte. / Ni tú, ni el cielo/ ni nada/ podrán con mi grito indomable…”. La luz de los enigmas continuará fluyendo entre las grietas de nuestra memoria hasta que veamos este misterio, perdón, quise decir, estreno tan sui generis.

También ahí, en el Teatro Baralt de Jesús Lombardi Boscán, se continúa fraguando un vasto apoyo a la actividad teatral zuliana y, sobretodo, este remarcable respaldo al quehacer dramatúrgico que brilla como siempre, como nunca. Desde su dirección dé comunicaciones, él TB me ha informado que junto con la agrupación Zona Teatral presentarían la obra titulada “La resurrección de Winston Smith”, original de Milton Quero Arévalo, el pasado miércoles 26 de marzo, a las 5:00 pm en la gran sala, donde los espectadores intentarían escuchar estos diálogos cuya sinopsis es clara: “En un mundo futuro, dos torturadores conversan sobre su oficio. Uno comienza a observar las grietas del mundo distópico del cual forma parte y comienza a descreer de todo y a juzgarse en su condición humana. El otro está conforme y defiende el mundo bizarro, distópico y carente de libertades del cual forma parte. El ejercicio dialéctico se establece entre ambos compañeros. El final será sin duda, una manifiesta polaridad de ambas personalidades atrapados en sus propias circunstancias. La resurrección de Winston Smith está escrita, producida, dirigida y protagonizada por el mismo Quero, quien nuevamente contará con Denny Fernández como coprotagonista. La música (“soundtrack” suena tan fino) será de Miguel Quero Amado, también operador de sonido; el Diseño de iluminación estará a cargo del inefable José Luis Cabrita; los trajes son de Juan González; el Diseño gráfico y grabación de video será de Ana Isabel Soto, también servidora de escena, en tanto que los Dibujos de tortura estarán a cargo de María Fernández. La mera intuición y memoria teatral propia nos acerca hasta Pedro y el Capitán, aquella obra de Mario Benedetti que también nos aproxima al tema, nada distópico, de la tortura política.

ARS GRATIA ARTIS…Mambrú, con Ana Torres y Romer Urdaneta también representa el movimiento teatral más original, comprometido y digno de “esculpirse en mármoles y tallarse en bronces” en esta ciudad donde ellos se hacen acompañar de increíbles actrices y actores, como por ejemplo Yajaira Azuaje.

FUNDRAMA, FUNDATEATRISTA y Señoras de Maracaibo son entidades teatrales clave en esta ciudad que los ha transformado en una franquicia histórica e indispensable. Con Henry Semprún comandando este gran barco onírico desde Valle Frío, el Zulia tiene una tradición refrescante y feliz de hacer a la gente “feliz por culpa del teatro”, frase acuñada por el primer actor José Molero. Aquí hablamos de gremio, de unidad y cohesión en cuanto al quehacer teatral en general, porque esto es lo que somos: un conglomerado de “extraterrestres metanoicos”, jejeje…Brindaré por ellos…

En el mismo orden de ideas sigo escribiendo, lleno de dolores de viejo pellejo…Así las cosas, prosigo:

Apoyado en la complicidad teórica de Alfredo Peñuela, nuestro excelso Primer Actor, José Luis Montero, debería continuar mostrando esas variaciones sobre Shakespeare que actúa de manera tan magistral. Sin embargo, la ubicuidad cuántica me ha contado que están montando, ellos dos, El mono: informe para una academia, ese extraordinario monólogo de Franz Kafka que hace años veíamos hacer al inolvidable maestro Omar Gonzalo. Una pieza harto difícil que con seguridad Montero hará fluir como esa luz cuántica de la que he venido hablando desde hace un cuarto de siglo. Párenme bola porque todas mis teoréticas y praxis acerca del Teatro de la Concitación son algo así como unas cenizas mías que se adelantan para llegar al río Ganges y descubrir ahí que nunca he errado en mis verborreas acerca del Teatro de una DRAMÁTICA CUÁNTICA…Jejeje Los ojos de Edipo y el tirso de Tiresias blindan mis visiones teatrales…Mírenme: paren bola a lo que se sabe…

MURALLA CHINA…Creo que el Teatro derrumba todas las barreras. Y me enternece muchísimo saber que Nelly Oliver y su Escuela están rifando un cuadro del maestro Henry Bermúdez con el objetivo noble de conquistar una sede propia. Recordemos todos que los chinos terminaron de construir su gran muralla ¡inventando el concepto de las rifas! Les deseo el mayor de los éxitos…

OSCURO, DE NOCHE…Leonardo Isea, junto con Baralt Teatro está montando la perturbadora tragedia urbana que escribió Pablo García Gámez. Un elenco formidable, donde destacan las primeras actrices Diana Labrador, Maribel Granadillo, Estefany Salas y Roxana Portillo, encarnarán unos personajes llenos de humanidad y sentido trágico de la vida en cualquier metrópolis del orbe. Quien firma este largo texto estará haciendo un papel breve, pero pleno de circunstancias dramáticas y de todo esto que Unamuno definió como El Sentimiento Trágico de la Vida…Ofrezco disculpas a quienes quizás haya soslayado en esta ronda teatral maracuchista-leoncista…También contra la nube, los personajes que constante recrea la Academia BARIKAI ya son parte de la historia teatral contemporánea de Maracaibo. Honor y Gloria para Carlos de Oliveira y la gente del glorioso Teatro Bellas Artes.

Mañana, viernes 28, a las diez de la mañana y en la sede de Cultura, en El Milagro, Arnaldo Pirela convoca a un conversatorio donde todas estas ideas florecerán, conspicuas y excitantes. Menester es reconocer el inmenso trabajo que han venido realizando quienes le acompañan en el equipo docente de la Escuela Inés Laredo, institución en la cual, unos 40 años ha, dictaba la cátedra de Historia del Teatro. Les resumiré mi programa de estudios: el Teatro siempre será hoy, siempre…Nos veremos por allá…

Hilba D’ Or merece una ovación de pie y desde aquí se la voy concitando, con otro pedazo de vida y es de nuevo la mismísima María Calcaño quien sugiere a nuestros teatristas abordar una y otra vez este instinto metanoico que ha de guiarnos hacia el TEATRO CUÁNTICO…¡Feliz Día Mundial del Teatro!

¡Salud!

Alexis Blanco

Fotos: Cortesía