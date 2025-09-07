¡Atención! si eres amante de la astronomía, hoy domingo 7 de septiembre tienes una cita con el cielo. Se aproxima un evento astronómico fascinante: la Luna de Sangre. Aunque el eclipse lunar total será visible principalmente en Asia y partes de Europa y África, el fenómeno también podrá ser apreciado desde nuestro país. Es una oportunidad imperdible para ser testigo de cómo la Luna adquiere un misterioso y cautivador tono rojizo.

La ciencia detrás del fenómeno



Este es el segundo y último eclipse lunar del año. Se trata de un evento destacado en el calendario astronómico que no te querrás perder. Para que un eclipse lunar ocurra, la Luna debe estar en fase de Luna llena y, además, debe atravesar la sombra de la Tierra.

Como explica la NASA, un eclipse lunar es un fenómeno que se produce cuando el Sol, la Tierra y la Luna se alinean perfectamente. Durante un eclipse lunar total, la Luna entra en la parte más oscura de la sombra terrestre, conocida como la umbra.

En este momento, la luz solar que atraviesa nuestra atmósfera se refracta, y los colores de longitudes de onda más cortas (como el azul y el violeta) se dispersan.

Las longitudes de onda más largas (como el rojo y el naranja) son las que logran atravesar la atmósfera y alcanzan la superficie lunar, iluminándola. Este es el motivo por el cual la Luna adopta un impactante color anaranjado o rojizo, lo que le da su poético nombre de "Luna de Sangre".



Si las condiciones de visibilidad no son las mejores en tu zona, ¡no te preocupes! El evento también se podrá seguir en vivo a través de diversas transmisiones online minuto a minuto. Prepárate para una noche llena de misterio y belleza cósmica.

Sumarium/ Fotos: Cortesía