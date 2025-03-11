Si hay alguien que demuestra que la edad es solo un número, esa es Catherine Fulop. La actriz, presentadora y eterna embajadora del carisma venezolano cumple 60 años este 11 de marzo, y lo hace con la misma energía, sonrisa arrolladora y espíritu vibrante que la han convertido en un ícono del entretenimiento.

Desde sus inicios en la televisión con telenovelas que marcaron a toda una generación, hasta su consolidación como figura querida en Argentina y el resto de Latinoamérica, Cathy ha sabido reinventarse sin perder su esencia. Su papel en Abigaíl la catapultó al estrellato, pero su personalidad encantadora y su capacidad de conectar con la gente la han convertido en mucho más que una estrella de la pantalla: es una inspiración.

Los 60 años de Catherine Fulop

En estos 60 años, Fulop ha demostrado que la juventud es un estado mental. Dueña de una energía contagiosa, sigue compartiendo su pasión por la vida saludable, el ejercicio y, sobre todo, por su familia. Casada con Osvaldo Sabatini desde hace más de dos décadas y madre orgullosa de Oriana y Tiziana, su vida es un reflejo de amor, gratitud y diversión.

Y si hay algo que sus seguidores adoran, es su actitud positiva, su sentido del humor y su forma de ver la vida. Cathy es de esas personas que te sacan una sonrisa con solo escuchar su inconfundible "¡Mi amorrrrr!", porque, a fin de cuentas, ella no solo actúa, sino que contagia alegría.

Hoy, sus amigos, familiares y fanáticos celebran junto a ella un año más de vida, agradeciendo su luz, su simpatía y ese espíritu imparable que la caracteriza. ¡Feliz cumpleaños, Cathy! Que los 60 te traigan aún más amor, proyectos y momentos felices.

