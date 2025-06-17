"Hoy me postulo oficialmente al certamen": Clara Vegas, hija de Andreina Goetz, Miss Venezuela 1990

Andreina Goetz representó al estado Bolívar en el Miss Venezuela 1990 y logró alzarse con el título de la mujer más bella del país para posteriormente representar a Venezuela en Miss Universo ese mismo año, certamen en el que logró ocupar un lugar entre las 10 semifinalistas. Hoy, 35 años después de su triunfo, su hija Clara Vegas busca seguir sus pasos y se postulará al Miss Venezuela 2025.

Clara tiene 23 años, actualmente vive en Londres y en medio de un viaje a la ciudad de Caracas decidió postularse al certamen de belleza más importante del país tras hacerse viral en TikTok.

La joven aceptó el reto de sus seguidores y se mostró con la banda del Miss Venezuela obtenida por su mamá hace 30 años. Foto: TikTok

"Hoy me postulo oficialmente, termino mandando mi aplicación y bueno, ahí veremos, porque todavía falta una selección final y empiezan el entrenamiento creo que en septiembre", reveló Vegas en entrevista con Shirley Radio para el Circuito Onda, este martes, 17 de junio.

A pesar de que su madre se casó meses después de entregar su corona y se dedicó a la vida familiar, apoya completamente la participación de su hija. Andreina contó que no estaba en los planes de Clara postularse, sin embargo, la curiosidad nació y le dio el impulso de hacerlo.

"Es un compromiso grande, cuando lo viví yo era completamente diferente a lo que es hoy en día, no habían los medios sociales, era periódico y revista y no corrían tan rápido las noticias. Ahora con ella, hace 10 días montó un post (…) y de repente se volvió viral, la gente comenzó a comentarle que por qué no se metía en el Miss Venezuela", expresó Andreina.

Además, Clara contó que a raíz de su popularidad en las redes ya ha tenido propuestas relacionadas al mundo artístico. "Tengo ya oportunidades en el mundo del modelaje en Caracas que también es algo que siempre me ha interesado y nunca en verdad he hecho".

La hija de la exreina de belleza espera prepararse para quedar seleccionada entre las candidatas oficiales con mucha emoción. "Feliz además de poder compartirlo con mi mamá, eso es lo más emocionante de todo", dijo.

Noticia al Día/Con información de UR