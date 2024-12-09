Hoy se celebra el ‘Bicentenario de la Batalla de Ayacucho’: Así lo recuerda el presidente Maduro

El 09 de diciembre de 1824 se libró la Batalla de Ayacucho, en Pampa de Quinua en Perú, cuando el Ejército Libertador, al mando del General Antonio José de Sucre, desterró para siempre al imperio español.

Así lo recordó este lunes el presidente Nicolás Maduro, a través de sus redes sociales, junto con un audiovisual alusivo.

"Hoy es el gran día en el que con orgullo celebramos el Bicentenario de la Batalla de Ayacucho, esa heroica epopeya que tuvo lugar allá en la Pampa de la Quinua, Perú, en la que nuestro Ejército Libertador, al mando del Gran Mariscal Antonio José de Sucre, liberó definitivamente a América del yugo español, un momento cumbre de nuestra historia que perdura por siglos", escribió Maduro.

Al tiempo que destacó que: "Recordar esta hazaña nos llena el pecho de admiración por los Padres y Madres de esta Patria, quienes hilvanaron la proeza, única en la historia de la humanidad, de construir ejércitos populares y forjar Repúblicas, echando de estas tierras al imperio colonial que sumergió el continente en siglos de oscuridad".

Noticia al Día