Hoy se celebra el Día de la Radio en Venezuela

Cada 20 de mayo se celebra en Venezuela el Día de la Radio, en conmemoración al primer programa radial que se transmitió en el país.

Bajo la presidencia de Juan Vicente Gómez, hace 99 años, en 1926 salió en la ciudad capital al aire la primera emisora bajo el nombre de AYRE y desde entonces no ha parado de ser una vía que informe, entretenga y sea relevante para los ciudadanos en toda la nación.

A pesar de existir hoy día muchos medios de información como medios digitales, periódicos o televisores, la radio sigue siendo una de las principales opciones para las personas la momento de querer mantenerse informado sobre cualquier situación o efemérides que se lleve a cabo ya sea nacional o internacionalmente.

Es por eso que cada 20 de mayo se le da el reconocimiento a uno de los medios que día tras día mantiene notificado a los ciudadanos en cualquier lugar que se encuentren.

