Miércoles 24 de septiembre de 2025
Al Dia

Hoy se celebra el Día de la Virgen de las Mercedes: Patrona de los reclusos

La Virgen de las Mercedes es también la patrona del pueblo dominicano

Por Ernestina García

Hoy se celebra el Día de la Virgen de las Mercedes: Patrona de los reclusos
Este 24 de septiembre, se celebra en el país el Día de la Virgen de las Mercedes, Nuestra Señora de las Mercedes, una advocación mariana de amplia adoración.

La Virgen de las Mercedes es también la patrona del pueblo dominicano, establecido así desde el 1844 con la independencia de la República.

Nuestra Señora de las Mercedes es una de las advocaciones más queridas de la República Dominicana. La devoción nació en el siglo XIII, cuando la Virgen se apareció a dos santos y al rey de Aragón para pedir la fundación de una orden religiosa dedicada al rescate de los cristianos cautivos por los sarracenos.

De acuerdo a registros históricos, la devoción nació en agosto del 1208 cuando se atribuye que la Virgen se apareció a dos santos y al rey de Aragón para solicitar que fundaran una orden religiosa dedicada al rescate de cristianos que se encontraban cautivos.

En el país esta adoración llegó en 1494 a través de uno de los grupos de seguidores de (mercedarios) que llegaron junto a Cristóbal Colón, quienes trajeron un cuadro de la Virgen de la Merced, iniciando así su devoción en América.

En 1495, encantado por la belleza del valle de La Vega Real, Juan Infante hizo construir una rústica capilla donde venerar a la Virgen de Las Mercedes, en lo que hoy se llama Santo Cerro, que se ha convertido en en centro de perenigración de creyentes católicos de todo el país.

noticia al día

