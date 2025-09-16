¡Hoy se Celebra el Día Mundial del Barbero!

El 16 de septiembre es un día especial para honrar una de las profesiones más antiguas y respetadas del mundo la barbería, a lo largo de la historia los barberos han sido mucho más que simples estilistas, han sido curanderos, consejeros y hoy en día incluso terapeutas.

Este día conmemora la rica herencia de un oficio que se adapta y prospera con el tiempo.

Lee también: Apple TV+ domina los premios Emmy con una gran sorpresa

La historia de los barberos es fascinante, ya que en la Edad Media no solo eran expertos en cortes de pelo y afeitados, sino que también realizaban procedimientos médicos.

Eran conocidos como “cirujanos barberos” y su habilidad con la navaja no se limitaba a la estética, sino que abarcaba desde la extracción de muelas hasta la curación de heridas, este multifacético rol celebra hoy un sentido de comunidad que ha unido a los barberos durante siglos.

En la actualidad la relevancia de los barberos ha tomado un nuevo rumbo especialmente en el ámbito de la salud mental, Iniciativas recientes reconocen el papel fundamental que desempeñan como confidentes y puntos de apoyo para sus clientes, un ejemplo de esto es la capacitación en primeros auxilios psicológicos que algunos reciben, convirtiendo sus salones en espacios seguros para la conversación.

El Día Mundial del Barbero es una iniciativa para celebrar a estos emprendedores incansables, la idea es que además de su arduo trabajo se tomen un tiempo para ellos mismos, descansen y se conecten con otros colegas, también es un momento para que tanto clientes como barberos se unan para apoyar causas sociales, demostrando cómo su labor puede generar un impacto extraordinario en la comunidad.

José Montiel / Pasante

Noticia al Día