Hoy se celebra el Día Mundial del Reggaetón: Un fenómeno mundial que algunos aman y otros odian

Cada 15 de septiembre, y desde 2007, se celebra el Día Mundial del Reggaetón y es la excusa perfecta para recorrer los orígenes de este género que nació en el Caribe y hace bailar a millones de personas en todo el mundo desde hace varias décadas.

Foto: RRSS

El origen de esta fecha refiere al concierto que se realizó, un día como hoy pero de 2007, en el estadio Hiram Bithorm de San Juan, la capital de Puerto Rico, y reunió a artistas como Vico C, Don Omar, Zion, Ruben DJ, Brewley MC, Lisa M y Big Boy.

El reggaetón se ha convertido en uno de los géneros musicales más escuchados de todo el mundo. Pese a que comenzó como un estilo underground poco a poco ha ido escalando posiciones y a día de hoy son muchas las canciones urbanas y latinas que ocupan los puestos más altos de las listas de éxitos, de tendencias y que se encuentran entre las más escuchadas.

Tal es la expansión del reggaetón que ha llegado incluso a conquistar premios como los Grammy, como fue el caso de Bad Bunny, que este año se hizo con su primer Grammy estadounidense por su álbum YHLQMDLG. Un crecimiento para muchos inesperado tal y como demostró The New York Times, ya que, en los años noventa le vaticinó poco más de una década de vida. ¡A la vista está que se equivocaban!

¿Quiénes fueron los primeros artistas de reggaetón?

Vico C

Sentó las bases del género y está considerado como el primer cantante de reggaetón de la historia. Su tema Bomba fue uno de los primeros en tener éxito fuera de las fronteras de Puerto Rico.

El General

A finales de los ochenta se consagró como otro de los grandes impulsores del reggaetón y, en su caso, la canción Te ves bien buena es una de las más reseñables de su carrera.

Daddy Yankee

Él es uno de los padres del reggaetón y a día de hoy sigue siendo uno de los artistas más reseñables del género desde que arrancó su carrera en 1994, además de uno de los artistas latinos que más dinero gana con la música. En su discografía también figura su experiencia junto a Nicky Jam en el dúo Los Cangris.

Tego Calderón

A principios de los 2000 comenzó a forjarse su éxito internacional y, desde entonces, es considerado uno de los pilares de reggaetón. ¿Su punto diferenciador? Sus letras con tintes sociales que distan de algunas de las temáticas más típicas del reggaetón, tachadas de machistas en multitud de ocasiones.

Don Omar

A mediados de los 2000 sus canciones llegaron a todas las discotecas de nuestro país y le situaron como otro de "los grandes" del reggaetón. Ella y yo o Dale don dale son ya temas clásicos imprescindibles del género urbano.



Los años 2000 y el auge del reggaetón

La inmensa mayoría de expertos coincide en que el reggaetón tiene su origen en Panamá en los años ochenta y que inicialmente se consideraba reggae en español, de ahí su nombre. Sin embargo, fue en Puerto Rico donde comenzó a desarrollarse de forma exponencial, gracias a artistas pioneros como los que te comentábamos antes. Fue allí donde mezclándose con otras influencias más caribeñas, dancehall, rap o el ritmo de su base con características del dembow, dieron como resultado el reggaetón que conocemos a día de hoy. Pero no fue hasta los años 2000 cuando el reggaetón vivió su gran expansión a nivel comercial y salió de la clandestinidad.

Desde entonces hasta ahora, la fusión con otros estilos musicales y la innovación no ha parado, mezclándose con sonidos más electrónicos como, por ejemplo ocurrió con Abusadora de Wisin y Yandel, mientras que otros se acercaban más al pop o a ritmos más tradicionales latinos como las bachatas o los merengues. De hecho, son muchos lo ejemplos de artistas que tradicionalmente no se enmarcaban en el reggaetón y que han lanzando importantes canciones dentro del género o colaboraciones, es el caso de Jennifer López, Enrique Iglesias o Luis Fonsi, entre otros muchos.

Los 25 reggaetones más famosos de la historia

Gasolina de Daddy Yankee

Pobre diabla de Don Omar

Noche de sexo de Wisin & Yandel

Métele sazón de Tego Calderón

Papichulo de Lorna

Atrévete te te de Calle 13

Quiero bailar de Ivy Queen

Baila morena de Héctor y Tito

Yo soy tu gatita de La Factoría

Lo que pasó, pasó de Daddy Yankee

Dale don dale de Don Omar

Rakata de Wisin & Yandel

Limbo de Daddy Yankee

Voy a beber de Nicky Jam

Ginza de J Balvin

La Gozadera de Gente de Zona y Marc Anthony

El amante de Nicky Jam

Escápate conmigo de Ozuna

Mi gente de J Balvin y Willy William

Mayores de Becky G y Bad Bunny

Baila, baila, baila de Ozuna

Sin pijama de Becky G y Natti Natasha

Despacito de Luis Fonsi y Daddy Yankee

Felices los 4 de Maluma

Tusa de Karol G y Nicki Minaj

El "Rey del reggaetón"

Uno de los referentes indiscutidos de este estilo musical es Daddy Yankee, el llamado “rey del reggaetón”, cuyo nombre de pila es Ramón Luis Ayala Ramírez, nacido en la localidad de Río Piedras, cerca de San Juan. Tiempo atrás, una periodista quiso saber cómo fue la primera vez que escuchó este género y, ante ese interrogante, el intérprete de éxitos como “Gasolina”, “Llamado de Emergencia” y tantos otros sentenció: “Nosotros lo creamos, creamos nuestro propio sonido. Esa pregunta hay que hacérsela a los nuevos: ‘¿Qué sintieron ellos cuando escucharon este sonido?’”.

Daddy Yankee, reconocido como el “Rey del reggaetón”, ha estado alejado de los escenarios y ahora predica la palabra de Dios. Foto: Agencias

Sus comienzos en la música se remontan a mediados de los años 90, luego de que se frustrara su sueño como jugador de béisbol tras recibir el impacto de una bala perdida de AK-47. Por esa época, ya se rodeaba de personas como DJ Playero (Pedro Gerardo Torruellas Brito), otro de los cerebros detrás de lo que Yankee definió como “una fusión de rap, salsa, dancehall y house music”.

Otros destacan que, años previos a la salida de Daddy Yankee al mercado, aunque todavía dentro de la década de los 90, el panameño Edgardo Armando Franco, de nombre artístico El General, ya hacía giras por Latinoamérica y los Estados Unidos con éxitos, como “Te ves buena”, que todavía suenan en las pistas de reggaetón. Sin embargo, su compositor dejó la industria musical en 2004 para volverse Testigo de Jehová y hoy considera que el género que ayudó a crear es “obra de Satanás”.

Ya sea en Panamá o en Puerto Rico, el reggaetón nació como una mezcla de estilos que se cristalizó en un género ultra bailable que tomó por asalto las pistas de baile de todo el mundo.

El legado

De esta manera, artistas como Don Omar, Wisin y Yandel y La Factoría continuarían el mismo sendero que El General y Daddy Yankee y se les sumarían otros referentes más jóvenes como Ozuna o J Balvin (también llamado “El Príncipe del Reggaetón”), con canciones que ya se convirtieron en clásicos de la noche y del reggaetón, que siguen vigentes impulsados fuertemente por el valor de la nostalgia.

Las nuevas generaciones corean y bailan también las canciones de Farruko, Bad Bunny, Maluma, Karol G, Anuel AA, Becky G, entre muchos otros artistas que han alcanzado la fama mundial.

Noticia al Día/Con información de La Nación/Los40/RRSS