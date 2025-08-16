Sábado 16 de agosto de 2025
Al Dia

Huracán Erin gana potencia a categoría 4

No representa por ahora peligro directo en tierra, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos.

Por Ernestina García

Huracán Erin gana potencia a categoría 4
Foto: Huracán Erin gana potencia a categoría 4
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El huracán Erin se intensificó rápidamente en el Atlántico hasta alcanzar la categoría 4, de un máximo de 5 en la escala Saffir-Simpson, sin representar por ahora peligro directo en tierra, informó este sábado el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos.

Sin embargo, las autoridades instaron a la población de las Antillas Menores, las Islas Vírgenes, Puerto Rico, así como de Turcas y Caicos y el sureste de las Bahamas a seguir de cerca el progreso del sistema.

El ciclón presentaba esta mañana vientos máximos sostenidos de 230 kilómetros por hora (145 millas por hora) y se encontraba a unos 195 kilómetros (120 millas) al noreste de Anguila. Avanzaba en dirección oeste-noroeste a una velocidad de 31 kilómetros por hora (20 millas por hora).

Los expertos prevén que Erin mantenga este movimiento durante el fin de semana con una gradual disminución de su velocidad de traslación y que gire hacia el norte a comienzos de la próxima semana. En esa trayectoria, su centro pasaría justo al norte de las islas de Sotavento Septentrionales, las Islas Vírgenes y Puerto Rico.

Los aviones cazahuracanes de la NOAA y la Reserva de la Fuerza Aérea confirmaron que los vientos máximos sostenidos aumentaron hasta 230 kilómetros por hora (145 millas por hora), con ráfagas aún más intensas.

Los meteorólogos prevén que el sistema continúe fortaleciéndose en las próximas horas, con posibles fluctuaciones de intensidad durante el fin de semana.

Las bandas exteriores del sistema descargarán fuertes precipitaciones hasta el domingo en las islas de Sotavento Septentrionales, las Islas Vírgenes y Puerto Rico, con acumulados de entre 50 y 100 milímetros (2 a 4 pulgadas) y máximos aislados de hasta 150 milímetros (6 pulgadas).

Estas lluvias pueden provocar inundaciones repentinas, urbanas y deslizamientos de tierra.

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

"Efecto septiembre”: Se siente que viene diciembre

Ronald Acuña Jr. fue activado por Bravos de Atlanta tras su lesión en la pantorrilla derecha

Ronald Acuña Jr. fue activado por Bravos de Atlanta tras su lesión en la pantorrilla derecha

Rafa Romo sufrió lesión y encendió las alarmas en la Vinotinto

Rafa Romo sufrió lesión y encendió las alarmas en la Vinotinto

Salomón Rondón falló un penal en su debut con el Real Oviedo

Salomón Rondón falló un penal en su debut con el Real Oviedo

Alcaraz doblegó a Rublev y avanzó a semifinales de Cincinnati

Alcaraz doblegó a Rublev y avanzó a semifinales de Cincinnati

Los 75 bien cumplidos de la princesa Ana

Los 75 bien cumplidos de la princesa Ana

Horizontes de nuestra industria petrolera (por el Dr. Hugo Hernández Rafalli)

Horizontes de nuestra industria petrolera (por el Dr. Hugo Hernández Rafalli)

Liverpool superó sobre el final a Bournemouth y comenzó con el pie derecho la Premier League

Liverpool superó sobre el final a Bournemouth y comenzó con el pie derecho la Premier League

Jules Koundé renueva su contrato con Barcelona hasta el 2030

Jules Koundé renueva su contrato con Barcelona hasta el 2030

El Girona de Yangel Herrera cayó ante Rayo Vallecano en el inicio de LaLiga

El Girona de Yangel Herrera cayó ante Rayo Vallecano en el inicio de LaLiga

Mastantuono entrena con el Real Madrid y llena de ilusión a la afición

Mastantuono entrena con el Real Madrid y llena de ilusión a la afición

Robert Lewandowski apunta contra el Balón de Oro:

Robert Lewandowski apunta contra el Balón de Oro: "Es un premio comercial"

¿Por qué Trump reactiva la licencia a Chevron? (Víctor Álvarez R)

¿Por qué Trump reactiva la licencia a Chevron? (Víctor Álvarez R)

Enio López de regreso como solista a los escenarios a Maracaibo: El público del Baralt lo aplaudió

Enio López de regreso como solista a los escenarios a Maracaibo: El público del Baralt lo aplaudió

Reseña del libro “La Viuda” de Fiona Barton, un misterio del que conocemos la respuesta

Reseña del libro “La Viuda” de Fiona Barton, un misterio del que conocemos la respuesta

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Sharon, la hija del recordado humorista Henry Rodríguez brilla como presentadora y empresaria

Sharon, la hija del recordado humorista Henry Rodríguez brilla como presentadora y empresaria

Cinco eventos falsos sobre el Tren de Aragua fueron promovidos desde centro vinculado a exfuncionario de EEUU: InSight Crime

Cinco eventos falsos sobre el Tren de Aragua fueron promovidos desde centro vinculado a exfuncionario de EEUU: InSight Crime

Polisur halló maleta con restos humanos en una vivienda de Sierra Maestra

Polisur halló maleta con restos humanos en una vivienda de Sierra Maestra

Incautan otro galpón con más de mil 500 kilos de explosivos en Anzoátegui: Diosdado Cabello

Incautan otro galpón con más de mil 500 kilos de explosivos en Anzoátegui: Diosdado Cabello

Presa abuela en Maracaibo por estafa al Sistema Patria: Cobraba bonos de personas fallecidas

Presa abuela en Maracaibo por estafa al Sistema Patria: Cobraba bonos de personas fallecidas

Noticias Relacionadas

Al Dia

Huracán Erin gana potencia a categoría 4

No representa por ahora peligro directo en tierra, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos.
Al Dia

Gran Bazar se inundó y sufrió daños en su estructura tras fuerte aguacero

Según testigos, varias zonas del recinto habrían cedido ante la fuerza del agua, provocando alarma entre comerciantes y visitantes.
Al Dia

Wilmer Ramírez formará parte de Tele Tuya tras polémica salida de Venevisión

Ramírez renunció a Venevisión, con una mezcla de frustración y dignidad.
Al Dia

Un soldado muerto y siete heridos en taque con dron en Colombia

El ataque ocurrió mientras los soldados hacían operaciones de monitoreo de la seguridad


Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025