Lunes 27 de octubre de 2025
Al Dia

Huracán Melissa de categoría cinco amenaza con catástrofe en el Caribe

El fenómeno atmosférico actualmente se encuentra a unos 230 kilómetros al suroeste de la capital jamaiquina donde podría convertirse en el huracán más fuerte que haya experimentado el país en décadas.

Por Ernestina García

Huracán Melissa de categoría cinco amenaza con catástrofe en el Caribe
Se espera que Melissa toque tierra en la pequeña nación caribeña en la mañana del martes y se convierta en el huracán más fuerte en azotar directamente su territorio en décadas, señala la agencia AP.

Más adelante, es probable que llegue al este de Cuba, donde se ha emitido una alerta de huracán para las provincias de Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo y Holguín, y una de tormenta tropical para Las Tunas.

"Se espera que las marejadas generadas por Melissa afecten partes de La Española, Jamaica, el este de Cuba y las Islas Caimán durante los próximos días, y las Bahamas, las Islas Turcas y Caicos, y Bermudas a finales de esta semana. Es probable que estas marejadas causen condiciones de oleaje y corrientes de resaca potencialmente mortales", indicó el NHC.

