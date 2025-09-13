Sábado 13 de septiembre de 2025
Ibai anunció el campeón del Mundial de Desayunos: Venezuela no pudo con Perú en una final reñida

La dinámica reunió a 16 países, cada uno representado por un platillo típico seleccionado por el propio Ibai

Por Christian Coronel

Ibai Llanos anunció este sábado 13 de septiembre al campeón del Mundial de Desayunos, reconocimiento que se llevó Perú (Pan con Chicharrón) al derrotar a Venezuela (arepa Reina Pepiada).

La competencia gastronómica, lanzada el 18 de agosto por el streamer español Ibai Llanos, generó gran repercusión en los países participantes, despertando el interés de medios de comunicación, personajes públicos e incluso autoridades gubernamentales.

La dinámica reunió a 16 países, cada uno representado por un platillo típico seleccionado por el propio Ibai, quien tomó en cuenta la tradición y su experiencia gastronómica.

Perú venció a México (octavos), Ecuador (cuartos) y Chile (semifinal) en su camino a la gran final, mientras que Venezuela eliminó a República Dominicana, Colombia y Bolivia.

Estos fueron los resultados:

PerúPan con Chicharrón

Instagram: 50% de los votos, equivalente a 4,9 millones.

TikTok: 6,5 millones de votos.

YouTube: 1,4 millones de votos.

VenezuelaArepa Reina Pepiada

Instagram: 50% de votos, equivalente a 4.9 millones.

TikTok: 6,4 millones de votos.

YouTube: 1,3 millones de votos.

Total de votos:

Perú: 12.8 millones de votos.

Venezuela: 12.6 millones de votos.

