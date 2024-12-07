Iban a comprar un carro y un amigo los asesinó: CICPC esclareció el asesinato de dos hombres dentro de una 4Runner en Lara

El doble asesinato de Neisber Alfredo Soto Vargas (41) y Héctor José Medina Colmenarez (49), fue esclarecido en tiempo récord por los detectives de la Policía Científica.

El homicida fue capturado e identificado como, Jeison Alberto Meléndez Olivar, de 24 años.

El crimen ocurrió el pasado 05 de diciembre, en la avenida Circunvalación Norte, sentido este – oeste, kilómetro 05, parroquia Unión del estado Lara.

Luego del hallazgo de las víctimas a orillas de la carretera y en el interior de una Toyota 4Runner, placas AH047WV, comisiones de la Policía Científica realizaron un minucioso y extenso trabajo técnico – científico, que permitió determinar que Soto y Medina, se trasladaron hasta la entidad larense con la finalidad de adquirir un vehículo.

Ambos le pidieron a Meléndez que los acompañara; sin embargo, este al tener conocimiento que las víctimas poseían una suma de dinero para esta compra, planificó robarlos.

Meléndez, aprovechó la confianza que le tenían y antes de llegar a su destino, les pidió que detuvieran el vehículo. En un descuido, desenfundó un arma de fuego y los asesinó para luego huir con el dinero.

Al detener al homicida, ubicaron como evidencias, una carpeta contentiva de documentos legales, un revólver, mil 500 dólares americanos, un celular, un dispositivo de almacenamiento, micro SD; una placa electrónica de un teléfono, presentando evidentes signos de combustión.

El caso quedó a la orden de la Fiscalía Sexta del Ministerio Público del estado Lara.

