Jueves 21 de agosto de 2025
Al Dia

Icono del doblaje: Los personajes a los que la Chilindrina dio voz

María Antonieta de las Nieves era más que el personaje de la chilindrina, era una talentosa actriz de doblaje que dio vida a personajes entrañables.

Por Pasante1

Icono del doblaje: Los personajes a los que la Chilindrina dio voz
Foto: Cortesía.
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El inolvidable personaje de la Chilindrina en “El Chavo del Ocho” fue interpretado por María Antonieta de las Nieves, un papel que se convertiría en el más importante de su carrera. Sin embargo, fuera de la actuación, la actriz cuenta con una extensa trayectoria en el mundo del doblaje, dando vida a personajes que marcaron la infancia de muchos.

Lee también: Hasta que la IA los separe: A los 75 años pide el divorcio para casarse con un avatar

María Antonieta de las Nieves comenzó su formación en el medio a los tres años, cuando ingresó en una academia de ballet. A los seis, empezó a practicar actuación y con solo siete años tuvo su primera aparición en pantalla con un pequeño papel en la película infantil Pulgarcito.

A esta misma edad, decidió incursionar en el doblaje, presentando pruebas para grabar un comercial llamado "Sal de frutas Eno". Un año después, comenzaría a dedicarse al doblaje de forma más profesional, llegando a interpretar papeles tan variados como el de “Daniel el Travieso” en su serie animada, un rol que asumió para suplir la necesidad de niños actores de voz en ese momento.

Foto: Cortesía.

A partir de entonces, además de realizar diversos proyectos televisivos como su icónico papel de la Chilindrina, la actriz se dedicó a dar voz a una gran gama de personajes a lo largo de más de cinco décadas. Esto la estableció como una de las voces más queridas en el doblaje entre los años sesenta y setenta, incluso participando en personajes más contemporáneos.

Personajes entrañables

Entre los personajes más destacados en la carrera de María Antonieta como actriz de voz se encuentran Batgirl en la serie original de Batman de Adam West (1966), Dorothy en la aclamada adaptación de "El Mago de Oz" de 1939, y la pequeña Wednesday Addams (Merlina) en "Los locos Addams" (1964).

También le dio voz a Eddie Munster en "La Familia Monster" (1964), a Lucero Sónico durante las tres temporadas de la serie animada "Los Supersónicos", y a Charlie en "Willy Wonka y la fábrica de chocolate" (1971).

Foto: Cortesía.

Su personaje más reciente fue Vanellope von Schweetz en "Ralph, el demoledor", un papel que, según la propia María Antonieta, tenía una personalidad muy similar a la de la Chilindrina. No pudo dar voz a Vanellope en la secuela de 2018 debido a su retiro del mundo del doblaje y a decisiones de la productora.

María Antonieta es una actriz que ha influido en la cultura general con su entrañable personaje en "El Chavo del Ocho". Aunque probablemente siempre será recordada como esa niña adorable e irritable de lentes y pecas, su trayectoria en el doblaje ha dejado una gran huella, impactando a distintas generaciones al dar vida y personalidad a personajes en el doblaje latino.

Noticia al Día / Reyhans Quiroz

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Falleció el cantante Xava Drago, vocalista del grupo de rock Coda

Falleció el cantante Xava Drago, vocalista del grupo de rock Coda

Desde hoy 21 de agosto hasta el 22 de septiembre el calor será progresivo: Inameth

Desde hoy 21 de agosto hasta el 22 de septiembre el calor será progresivo: Inameth

Jhostynxon García es subido al equipo grande de Medias Rojas de Boston

Jhostynxon García es subido al equipo grande de Medias Rojas de Boston

Felipe Peláez anunció que celebrará 20 años de carrera artística y su cumpleaños en el Palacio de Eventos de Maracaibo en febrero de 2026

Felipe Peláez anunció que celebrará 20 años de carrera artística y su cumpleaños en el Palacio de Eventos de Maracaibo en febrero de 2026

¿Por qué eligieron el color azul para la pastilla de Viagra?: Esto se sabe

¿Por qué eligieron el color azul para la pastilla de Viagra?: Esto se sabe

Alcaraz debutará en el US Open ante Opelka y podría enfrentar a Djokovic en semifinales

Alcaraz debutará en el US Open ante Opelka y podría enfrentar a Djokovic en semifinales

Derrick Rose tendrá su camiseta retirada por los Chicago Bulls

Derrick Rose tendrá su camiseta retirada por los Chicago Bulls

¡No hay mañana! Venezuela con una nueva oportunidad de llegar a la final internacional de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

¡No hay mañana! Venezuela con una nueva oportunidad de llegar a la final internacional de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

La FDA insta a los consumidores de EEUU a no comer camarones posiblemente radiactivos

La FDA insta a los consumidores de EEUU a no comer camarones posiblemente radiactivos

Conozca la historia de amor de

Conozca la historia de amor de "La Negra" un caimán

Matt Solter se convirtió en el nuevo importado de Águilas del Zulia

Matt Solter se convirtió en el nuevo importado de Águilas del Zulia

Infantino se pronuncia ante batalla campal en Avellaneda: Que impongan sanciones ejemplificadoras

Infantino se pronuncia ante batalla campal en Avellaneda: Que impongan sanciones ejemplificadoras

Daniel Palencia se llevó otro salvado en triunfo de Cachorros

Daniel Palencia se llevó otro salvado en triunfo de Cachorros

Putin visitará la India

Putin visitará la India

Osasuna descarta denunciar al Real Madrid por inclusión de Mastantuono

Osasuna descarta denunciar al Real Madrid por inclusión de Mastantuono

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Maduro denuncia hallazgo de al menos 300 carros y motos destruidos en estacionamientos de la Alcaldía de Maracaibo

Maduro denuncia hallazgo de al menos 300 carros y motos destruidos en estacionamientos de la Alcaldía de Maracaibo

Un inusual crimen ocurrió en Valencia: Por celos discutió con su mujer y la ahogó en una piscina

Un inusual crimen ocurrió en Valencia: Por celos discutió con su mujer y la ahogó en una piscina

Joven madre viajó con sus cuatro hijos de Ciudad Ojeda a Santa Bárbara y ahora todos están desaparecidos

Joven madre viajó con sus cuatro hijos de Ciudad Ojeda a Santa Bárbara y ahora todos están desaparecidos

Petro aseguró que una invasión de EEUU a Venezuela la convertiría en

Petro aseguró que una invasión de EEUU a Venezuela la convertiría en "otra Siria" y arrastraría a Colombia a otro conflicto

Jorge Rodríguez anunció la detención del diputado Julio César Torres por narcotráfico

Jorge Rodríguez anunció la detención del diputado Julio César Torres por narcotráfico

Noticias Relacionadas

Al Dia

Juegos Panamericanos Junior: Juan Díaz alcanzó la medalla de oro en lucha grecorromana

Asimismo, sus compañeros Darfel Parada (77 kg) y Luis Talavera (130 kg) llegaron a las finales de su categoría y cerraron con preseas de plata
Zulia

Inces Zulia celebra 65 años formando y anuncia su formación en las comunas marabinas

Además, se ha establecido una estrecha articulación con programas sociales como la Misión Jóvenes de la Patria y Venezuela Mujer, entre otras iniciativas del poder popular
Farándula

Falleció el cantante Xava Drago, vocalista del grupo de rock Coda

Falleció luego de una larga batalla contra un cáncer de estómago.
Al Dia

Cristian Castro se vuelve viral al explicar de nuevo qué es "hacer nada"

El hijo de la actriz Verónica Castro se ha vuelto polémico en los últimos años

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025