Icono del doblaje: Los personajes a los que la Chilindrina dio voz

El inolvidable personaje de la Chilindrina en “El Chavo del Ocho” fue interpretado por María Antonieta de las Nieves, un papel que se convertiría en el más importante de su carrera. Sin embargo, fuera de la actuación, la actriz cuenta con una extensa trayectoria en el mundo del doblaje, dando vida a personajes que marcaron la infancia de muchos.

Lee también: Hasta que la IA los separe: A los 75 años pide el divorcio para casarse con un avatar

María Antonieta de las Nieves comenzó su formación en el medio a los tres años, cuando ingresó en una academia de ballet. A los seis, empezó a practicar actuación y con solo siete años tuvo su primera aparición en pantalla con un pequeño papel en la película infantil Pulgarcito.

A esta misma edad, decidió incursionar en el doblaje, presentando pruebas para grabar un comercial llamado "Sal de frutas Eno". Un año después, comenzaría a dedicarse al doblaje de forma más profesional, llegando a interpretar papeles tan variados como el de “Daniel el Travieso” en su serie animada, un rol que asumió para suplir la necesidad de niños actores de voz en ese momento.

Foto: Cortesía.

A partir de entonces, además de realizar diversos proyectos televisivos como su icónico papel de la Chilindrina, la actriz se dedicó a dar voz a una gran gama de personajes a lo largo de más de cinco décadas. Esto la estableció como una de las voces más queridas en el doblaje entre los años sesenta y setenta, incluso participando en personajes más contemporáneos.

Personajes entrañables

Entre los personajes más destacados en la carrera de María Antonieta como actriz de voz se encuentran Batgirl en la serie original de Batman de Adam West (1966), Dorothy en la aclamada adaptación de "El Mago de Oz" de 1939, y la pequeña Wednesday Addams (Merlina) en "Los locos Addams" (1964).

También le dio voz a Eddie Munster en "La Familia Monster" (1964), a Lucero Sónico durante las tres temporadas de la serie animada "Los Supersónicos", y a Charlie en "Willy Wonka y la fábrica de chocolate" (1971).

Foto: Cortesía.

Su personaje más reciente fue Vanellope von Schweetz en "Ralph, el demoledor", un papel que, según la propia María Antonieta, tenía una personalidad muy similar a la de la Chilindrina. No pudo dar voz a Vanellope en la secuela de 2018 debido a su retiro del mundo del doblaje y a decisiones de la productora.

María Antonieta es una actriz que ha influido en la cultura general con su entrañable personaje en "El Chavo del Ocho". Aunque probablemente siempre será recordada como esa niña adorable e irritable de lentes y pecas, su trayectoria en el doblaje ha dejado una gran huella, impactando a distintas generaciones al dar vida y personalidad a personajes en el doblaje latino.

Noticia al Día / Reyhans Quiroz