La Secretaría de Policía Civil de Río de Janeiro (PCERJ,) ha divulgado un informe de su grupo de trabajo forense, confirmando la identificación de 109 de los 117 sospechosos fallecidos durante la Operación Contención, realizada en los Complejos de Penha y Alemão. Los datos revelan que la gran mayoría de las víctimas cuenta con antecedentes penales graves y que los complejos sirven como cuartel general nacional de la facción Comando Vermelho.

Según el Secretario de Policía Civil, Felipe Curi, 78 de los identificados tenían antecedentes penales por delitos de alta gravedad, como homicidio, narcotráfico, robo y crimen organizado, y 42 de ellos tenían órdenes de arresto pendientes.

Río como sede nacional del crimen organizado

Un dato alarmante es el origen de los sospechosos, lo que indica la importancia estratégica nacional de los Complejos de Penha y Alemão para el Comando Vermelho. La pericia identificó a al menos 54 personas de fuera del estado, con criminales provenientes de ocho estados diferentes:

13 de Pará, 7 de Amazonas, 6 de Bahía, 4 de Goiás, 4 de Ceará, 3 de Espíritu Santo, 1 de Mato Grosso, 1 de Paraíba.

El Secretario Curi destacó que varios de los fallecidos eran líderes regionales del Comando Vermelho en sus estados de origen, evidenciando el rol de "cuartel general a nivel nacional" de los complejos de Río: "Desde estos complejos parten todas las órdenes, decisiones y directrices de la facción hacia los demás estados."

Entre los líderes fallecidos se encuentran:

Alison Lemos Rocha, alias Russo : Jefe del narcotráfico en Vitória.

Francisco Machado dos Santos, alias Macaco : Señalado como líder del narcotráfico en Manaus, con dos órdenes de arresto pendientes, incluida una condena por homicidio calificado

Rafael Correa da Costa, alias Rafael Sorriso: Considerado el número 1 del CV en Abaetuba y acumulando cinco órdenes de arresto por extorsión, robo a mano armada y homicidio.

Marcos Vinícius da Silva Lima: Jefe del narcotráfico en Itaberaí.

A pesar de la alta peligrosidad y los antecedentes penales, la Policía Civil aclaró que ninguno de los fallecidos había sido denunciado por el Ministerio Público de Río en la investigación que sirvió de base para la Operación Contención.

Noticia Al Dia / Arelys munda