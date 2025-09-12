Identifican al asesino del activista Charlie Kirk

Las autoridades capturaron al responsable de asesinar al activista conservador, Charlie Kirk.
El señalado quedó identificado como, Tyler Robinson, de 22 años y es residente de Utah.
Según el comisionado de Seguridad Pública de Utah, Beau Mason, Kirk fue atacado durante un evento en la Universidad del Valle de Utah, organizado por el capítulo local de Turning Point USA, organización fundada por él mismo.
El joven líder conservador fue trasladado a un hospital local luego del ataque, donde lamentablemente murió.
La información sobre la captura de Robinson se dio a conocer minutos antes por el presidente de EE.UU., Donald Trump, quien había anunciado «con un alto grado de certeza» que detuvieron al "presunto asesino" del comentarista conservador.
Noticia al Día / EVTV Miami