Identifican al asesino del activista Charlie Kirk

El líder conservador fue trasladado a un hospital local luego del ataque

Por Greily Nuñez

Identifican al asesino del activista Charlie Kirk
Las autoridades capturaron al responsable de asesinar al activista conservador, Charlie Kirk.

El señalado quedó identificado como, Tyler Robinson, de 22 años y es residente de Utah.

Lee también: Trump asegura que detuvieron al presunto asesino del activista Charlie Kirk: "Lo tenemos bajo custodia"

Según el comisionado de Seguridad Pública de Utah, Beau Mason, Kirk fue atacado durante un evento en la Universidad del Valle de Utah, organizado por el capítulo local de Turning Point USA, organización fundada por él mismo.

El joven líder conservador fue trasladado a un hospital local luego del ataque, donde lamentablemente murió.

La información sobre la captura de Robinson se dio a conocer minutos antes por el presidente de EE.UU., Donald Trump, quien había anunciado «con un alto grado de certeza» que detuvieron al "presunto asesino" del comentarista conservador.

Noticia al Día / EVTV Miami

La final de la Copa Sudamericana cambia de sede: Se realizará en Paraguay

Una de las denunciantes en el caso Asencio retira su acusación

Mascotas rescatadas de la explosión regresaron con sus dueños: Sirven de soporte emocional

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 12 de septiembre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este viernes 12 de septiembre

Fundación Consejo Noruego para Refugiados; Anuncio

Explosión en la Universidad Nacional de Colombia deja un herido y obliga la evacuación inmediata de la institución

Apple y Dua Lipa: La colaboración que revoluciona el iPhone 17

¿Puede traerse a la Tierra la roca que la NASA halló en Marte?

Jesús Sucre fue dejado en libertad por Tigres de Aragua

Supremo forma mayoría para condenar a Bolsonaro por intento de golpe de Estado

Jackson Chourio conectó su cuadrangular 20 de la actual temporada

FBI ofrece 100 mil dólares de recompensa por información sobre posible asesino de Charlie Kirk

Leo Rivas fue el héroe de Marineros para dejar en el terreno a Cardenales

Astros de Houston colocan a Luis García en la lista de lesionaddos

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Alcalde de San Francisco reiteró que no hubo pérdidas humanas en el incendio:

Desde este viernes 12-sept se despliega el Plan Cayapa en la parroquia Marcial Hernández de San Francisco: Informó el alcalde Héctor Soto

Hoy se instala el equipo de los cuerpos de seguridad junto al MP para investigar las causas del incendio: Informó el gobernador Luis Caldera

Fundación Consejo Noruego para Refugiados; Anuncio

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 12 de septiembre de 2025

Noticias Relacionadas

Horóscopo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 11 de septiembre de 2025

Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este jueves, 11 de septiembre de 2025 en…
Al Dia

Gobierno regional instaló equipo para la atención de los afectados tras explosión de la fábrica de fuegos artificiales

El gobernador Luis Caldera felicitó al pueblo zuliano, a empresas públicas y privadas, por las muestras de solidaridad, humanidad y hermandad en esta eventualidad
Al Dia

Onda tropical N° 34 ingresó al país este viernes 12-Sept

En Inameh anuncia precipitaciones hacia el sur del estado Zulia y otras regiones del país
Al Dia

Daniel Sarcos se solidariza con los afectados por el incendio en San Francisco: "Hoy me siento más zuliano que nunca"

El animador marabino colgó una publicación en sus redes sociales con la bandera del Zulia como muestra de apoyo a las víctimas del suceso

