Ileana Márquez brilló en el desfile de las Catrinas en México

El pasado viernes, la ciudad de México se vistió de gala para recibir a las candidatas del Miss Universo 2024 en la esperada gala de las Catrinas.

Nuestra representante en el Miss Universo 2024, Ileana Márquez, lució todo su esplendor, gracia y belleza en el desfile.

El desfile de catrinas y catrines es una actividad que se realiza previo al Día de Muertos, con el fin de preparar y ambientar las calles de la capital para esta tradición que tiene orígenes prehispánicos mezclados con aspectos católicos en la vestimenta y accesorios de las caracterizaciones.



"No deja de ser una noche mágica y llena de glamur", describió la belleza venezolana, quien se perfila entre las favoritas desde su llegada al país azteca.

https://www.facebook.com/share/r/19fjDGfD89

Noticia al Día/Tiktok