Viernes 15 de agosto de 2025
Al Dia

Ileana Márquez lista para el Miss Universo: Participar me permitirá llevar un mensaje de empoderamiento

Ileana Márquez Pedroza, Miss Universo Venezuela 2023, dejó claro que representar al país en la edición 73° de Miss Universo…

Por Ernestina García

Ileana Márquez lista para el Miss Universo: Participar me permitirá llevar un mensaje de empoderamiento
Foto. IG/ Unión Radio
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Ileana Márquez Pedroza, Miss Universo Venezuela 2023, dejó claro que representar al país en la edición 73° de Miss Universo a celebrarse en la Arena Ciudad de México, el 16 de noviembre de 2024, le permitirá llevar un mensaje de empoderamiento.

Elocuente y a la vez reservada, habló en rueda de prensa con los medios de comunicación en Caracas, sobre la madurez como “ventaja” para otras concursantes mayores de 30 años o que también son madres.

“La madurez te da ventaja sobre muchísimas cosas, pero en el escenario todas estamos en igualdad de condiciones”, recalcó en conversación con los medios de comunicación.

Tras casi 12 meses de preparación, a México llegará “una Ileana más madura y preparada. Con conocimientos y muchas herramientas para enfrentarse a 129 candidatas de una manera más tranquila y elocuente”.

“No ha cambiado mi esencia”, dijo.

Traje típico que lucirá Ileana Márquez


El azul y el rojo destacarán en su traje típico, el cual irá cargado de pedrería y plumas, una fusión con la que rendirá homenaje a Amazonas, estado que representó en la pasada edición del Miss Venezuela.

Aunque el turquesa o el morado no son los colores que lucirá en el traje de gala durante la final del Miss Universo, aseguró que la selección del vestido se logró tras evaluar algunas propuestas de los diseñadores, entre ellas, la de Julio Mora.

Sin embargo, quedará en manos del zuliano Nidal Nouaihed la confección de la pieza que lucirá el próximo 16 de noviembre.

Con un pensamiento claro de cómo jugará sus cartas, Miss Universe Venezuela 2023, pondrá en práctica y sobre el escenario, toda la formación recibida desde la Organización Miss Venezuela.

“No voy a desaprovechar la oportunidad de brillar con todas mis ganas (…) Voy tener dos semanas en las que me pueden juzgar para decirme si soy apta o no de la corona”, precisó.

Pidió a sus seguidores y quienes admiran, respetan y reconocen la presencia de las mujeres venezolanas sobre el escenario de certámenes internacionales que “envíen todo su amor y cariño, para dar esa alegría que tanto necesitamos en estos momentos”.

Al ser la primera madre en representar a Venezuela ante el Miss Universo, Ileana Márquez, acopló dos de sus mayores pasiones, el modelaje y la educación, para desarrollar junto a Naciones Unidas y dos organizaciones nacionales el programa social “Hablemos claro”, con el cual logró la conformación de espacios seguros para abordar junto a las jóvenes temas relacionadas con el embarazo en las adolescentes, la violencia de género, entre otros aspectos.

“Ser miss me permite ser educadora, combinar mis facetas y crear mi proyecto de impacto social”; dijo.

Ella está segura de que la nueva junta directiva del Miss Universo “no está buscando coronar a una mamá, por el hecho de ser mamá. Ellos quieren a una mujer con todas las cualidades y que sea de verdad”.

“A todas nos están evaluando de la misma manera, no me están evaluando por solo ser mamá, me están evaluando por todo el año de trabajo que he tenido, siendo Miss Venezuela y el que haré llegando a México”, enfatizó.

Ileana Márquez Pedroza partirá a México el próximo 27 de octubre para gritar: ¡Venezuela!, ante el millones de espectadores.

Llevará en su bolso de manos, maquillaje y labial; asegura que demostrará su versatilidad, disciplina, y que puede generar rentabilidad y mayor exposición a la marca del concurso.

Con nostalgia, se aferra al apoyo recibido durante este tiempo, por parte de su familia y todo un país, por lo que les pide que durante la concentración el respaldo sea mayor.

De ganar la octava corona universal, espera que la primera llamada sea de su familia: abuela, madre e hija, quienes no podrán acompañarla en la noche final. “Sé que en alma y de corazón van a estar agarraditas de manos esperando ese momento (…) Vamos a rezar”; aseguró.

Noticia al Día/Unión Radio

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

De la ciencia ficción a la cancha: Los robots se vuelven deportistas en las olimpíadas robóticas de Pekín

De la ciencia ficción a la cancha: Los robots se vuelven deportistas en las olimpíadas robóticas de Pekín

LaLiga inicia su camino en la temporada 2025-26: Salomón Rondón y Yangel Herrera verán acción este viernes

LaLiga inicia su camino en la temporada 2025-26: Salomón Rondón y Yangel Herrera verán acción este viernes

Juventus realizará en Venezuela el Training Camp 2025

Juventus realizará en Venezuela el Training Camp 2025

Se cumplen 13 años del juego perfecto de Félix

Se cumplen 13 años del juego perfecto de Félix "El Rey" Hernández

La señora Neida Rojas amerita un cateterismo: Sus familiares solicitan ayuda económica

La señora Neida Rojas amerita un cateterismo: Sus familiares solicitan ayuda económica

Lewandowski no entrenó y quedó descartado para el debut de Barcelona en LaLiga

Lewandowski no entrenó y quedó descartado para el debut de Barcelona en LaLiga

Jannik Sinner alcanzó las semifinales del Masters 1000 de Cincinnati

Jannik Sinner alcanzó las semifinales del Masters 1000 de Cincinnati

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 15 de agosto de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 15 de agosto de 2025

Titulares de la prensa nacional para este viernes 15 de agosto

Titulares de la prensa nacional para este viernes 15 de agosto

Juegos Panamericanos Junior: La criolla Mónica Leydar finalizó cuarta en los 400 combinados de natación

Juegos Panamericanos Junior: La criolla Mónica Leydar finalizó cuarta en los 400 combinados de natación

Para no tropezar con la luna (Por Alejandro Vásquez Escalona)

Para no tropezar con la luna (Por Alejandro Vásquez Escalona)

William Contreras fue la bujía ofensiva en el triunfo de Cerveceros

William Contreras fue la bujía ofensiva en el triunfo de Cerveceros

Miguel Varoni revela que se hizo una cirugía bariátrica y a raíz de ello

Miguel Varoni revela que se hizo una cirugía bariátrica y a raíz de ello "se me volvió como una enfermedad bajar de peso"

McDonald’s Japón canceló promoción de Pokémon por caos y reventa

McDonald’s Japón canceló promoción de Pokémon por caos y reventa

Emma Raducanu pide que se expulse a un espectador de su partido en Cincinnati

Emma Raducanu pide que se expulse a un espectador de su partido en Cincinnati

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Sharon, la hija del recordado humorista Henry Rodríguez brilla como presentadora y empresaria

Sharon, la hija del recordado humorista Henry Rodríguez brilla como presentadora y empresaria

Ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello reveló ante la AN que él era el blanco del ataque frustrado en Plaza Venezuela

Ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello reveló ante la AN que él era el blanco del ataque frustrado en Plaza Venezuela

Valeria Di Martino es Miss Zulia 2025

Valeria Di Martino es Miss Zulia 2025

Diputado Francisco Ameliach asumirá presidencia de Corpozulia tras aprobación de la AN

Diputado Francisco Ameliach asumirá presidencia de Corpozulia tras aprobación de la AN

"Por qué se llama Genyerbet el perrito de Traki: una historia llena de ternura

Noticias Relacionadas

Deportes

Venezuela busca su segunda victoria en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas ante Canadá

Venezuela viene de vencer 5-0 a Puerto Rico el pasado miércoles en la primera jornada del torneo
Al Dia

Se viraliza limusina quedada llegando a La Curva y la mamadera de gallo no fue normal

Pobrecito el chofer del carrazo… casi que le tocó empujar

Al Dia

Cynthia Gutiérrez, primera finalista del Miss Zulia, estaría aspirando a la corona del Miss Venezuela: Esto se sabe

Cynthia Gutiérrez dice estar feliz por ser la primera rosarense en lograr llegar a este concurso regional y aseguró que está lista para preparase y asumir el reto del Miss Venezuela
Farándula

Adiós, Megadeth: El último rugido de la leyenda del thrash metal

El virtuoso guitarrista estadounidense, Dave Mustaine, líder de la banda Megadeth, anunció recientemente a través de sus redes sociales su despedida de los escenarios con un último álbum de estudio, acompañado de una gira mundial de despedida para el año 2026.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025