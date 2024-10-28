Ileana Márquez lista para el Miss Universo: Participar me permitirá llevar un mensaje de empoderamiento

Ileana Márquez Pedroza, Miss Universo Venezuela 2023, dejó claro que representar al país en la edición 73° de Miss Universo a celebrarse en la Arena Ciudad de México, el 16 de noviembre de 2024, le permitirá llevar un mensaje de empoderamiento.

Elocuente y a la vez reservada, habló en rueda de prensa con los medios de comunicación en Caracas, sobre la madurez como “ventaja” para otras concursantes mayores de 30 años o que también son madres.

“La madurez te da ventaja sobre muchísimas cosas, pero en el escenario todas estamos en igualdad de condiciones”, recalcó en conversación con los medios de comunicación.

Tras casi 12 meses de preparación, a México llegará “una Ileana más madura y preparada. Con conocimientos y muchas herramientas para enfrentarse a 129 candidatas de una manera más tranquila y elocuente”.

“No ha cambiado mi esencia”, dijo.

Traje típico que lucirá Ileana Márquez



El azul y el rojo destacarán en su traje típico, el cual irá cargado de pedrería y plumas, una fusión con la que rendirá homenaje a Amazonas, estado que representó en la pasada edición del Miss Venezuela.

Aunque el turquesa o el morado no son los colores que lucirá en el traje de gala durante la final del Miss Universo, aseguró que la selección del vestido se logró tras evaluar algunas propuestas de los diseñadores, entre ellas, la de Julio Mora.

Sin embargo, quedará en manos del zuliano Nidal Nouaihed la confección de la pieza que lucirá el próximo 16 de noviembre.

Con un pensamiento claro de cómo jugará sus cartas, Miss Universe Venezuela 2023, pondrá en práctica y sobre el escenario, toda la formación recibida desde la Organización Miss Venezuela.

“No voy a desaprovechar la oportunidad de brillar con todas mis ganas (…) Voy tener dos semanas en las que me pueden juzgar para decirme si soy apta o no de la corona”, precisó.

Pidió a sus seguidores y quienes admiran, respetan y reconocen la presencia de las mujeres venezolanas sobre el escenario de certámenes internacionales que “envíen todo su amor y cariño, para dar esa alegría que tanto necesitamos en estos momentos”.

Al ser la primera madre en representar a Venezuela ante el Miss Universo, Ileana Márquez, acopló dos de sus mayores pasiones, el modelaje y la educación, para desarrollar junto a Naciones Unidas y dos organizaciones nacionales el programa social “Hablemos claro”, con el cual logró la conformación de espacios seguros para abordar junto a las jóvenes temas relacionadas con el embarazo en las adolescentes, la violencia de género, entre otros aspectos.

“Ser miss me permite ser educadora, combinar mis facetas y crear mi proyecto de impacto social”; dijo.

Ella está segura de que la nueva junta directiva del Miss Universo “no está buscando coronar a una mamá, por el hecho de ser mamá. Ellos quieren a una mujer con todas las cualidades y que sea de verdad”.

“A todas nos están evaluando de la misma manera, no me están evaluando por solo ser mamá, me están evaluando por todo el año de trabajo que he tenido, siendo Miss Venezuela y el que haré llegando a México”, enfatizó.

Ileana Márquez Pedroza partirá a México el próximo 27 de octubre para gritar: ¡Venezuela!, ante el millones de espectadores.

Llevará en su bolso de manos, maquillaje y labial; asegura que demostrará su versatilidad, disciplina, y que puede generar rentabilidad y mayor exposición a la marca del concurso.

Con nostalgia, se aferra al apoyo recibido durante este tiempo, por parte de su familia y todo un país, por lo que les pide que durante la concentración el respaldo sea mayor.

De ganar la octava corona universal, espera que la primera llamada sea de su familia: abuela, madre e hija, quienes no podrán acompañarla en la noche final. “Sé que en alma y de corazón van a estar agarraditas de manos esperando ese momento (…) Vamos a rezar”; aseguró.

Noticia al Día/Unión Radio