Imagen de la Virgen de Coromoto se develará en los Jardines del Vaticano el 20-Oct

La imagen de la Virgen de Coromoto será develada oficialmente en los Jardines del Vaticano, el próximo 20 de octubre, donde permanecerá de forma permanente como símbolo de fe y devoción venezolana.

La obra fue realizada por el artista larense Luis Enrique Mogollón, que además se suma a las 18 advocaciones marianas que ya se encuentran en el espacio sagrado de la Santa Sede.

Luis Enrique Mogollón, de Barquisimeto y quien se encuentra en el Vaticano, compartió con el periodista José Arnaldo Mujica, que esta instalación representa el cumplimiento de una promesa familiar. “Le he cumplido a mi padre, en el cielo, una promesa que le hice en vida. Le dije que nosotros íbamos a lograr dejar una huella”.

“Instalar la obra en los Jardines del Vaticano es muy importante para mí”, añadió.

El artista barquisimetano elaboró la imagen de la Virgen de Coromoto, con alrededor de 16 mil piezas colocadas una a una, utilizando cerámica, azulejos importados y pedrería en Swarovski. Según explicó el artista, algunos detalles son tan minuciosos que los ojos contienen piezas de menos de un milímetro de espesor.

Además de instalar la obra de la Virgen de Coromoto, el artista criollo develará una obra dedicada al doctor José Gregorio Hernández, el próximo lunes, y la cual fue la oficial de su beatificación en 2021, y será colocada en el salón principal del Colegio Pío Latinoamericano, en Roma, como testimonio de su legado humanista y espiritual.

