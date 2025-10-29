Imágenes de la masacre en Brasil paran los pelos

El Estado de Río de Janeiro fue escenario el pasado martes 28 de octubre de una intensa y prolongada operación policial dirigida a desmantelar la cúpula del Comando Vermelho, una de las mayores organizaciones de narcotráfico de Brasil.

El megaoperativo, que se desarrolló en los complejos de favelas de Alemão y Penha —ubicados en la zona norte de la ciudad—, se convirtió en la acción con el mayor número de víctimas registradas en la historia de Río de Janeiro.

Cifras y contexto operacional

Víctimas Mortales: se confirma la caída de al menos 64 personas como consecuencia directa de los enfrentamientos.

Detenciones: la acción culminó con la detención de 81 personas y el cumplimiento de 100 órdenes de arresto.

Contexto Estratégico: la Fiscalía detalló que el Complejo da Penha fue identificado como un punto neurálgico del proyecto expansionista de la facción, dada su ubicación estratégica cerca de autopistas cruciales para el tráfico de drogas y armas.

El operativo, que se expandió durante horas, generó un caos generalizado con consecuencias que superaron la Zona Norte y afectaron a la movilidad de toda la metrópolis.

