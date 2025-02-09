Imágenes del Sol revelan su majestuosidad

El Sol, la estrella más cercana, continúa asombrando a la comunidad científica y al público en general con su imponente belleza y su descomunal energía.

Recientemente, han surgido imágenes espectaculares que muestran al Sol como nunca antes se había visto, revelando detalles fascinantes de su superficie y su dinámica actividad.

Las nuevas imágenes capturadas por el astro fotógrafo, James and Chips, permitió apreciar la magnificencia del Sol en todo su esplendor. A través de un telescopio solar de hidrógeno alfa de 130 mm y un procesamiento de imagen especializado, se ha logrado obtener una visión monocromática del Sol que resalta sus estructuras y características más distintivas.

Posteriormente, se aplicó un proceso de colonización para realzar aún más los detalles y crear una imagen visualmente impactante.

Noticia al Día / Revista Ecociencias