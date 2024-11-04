Viernes 22 de agosto de 2025
Al Dia

Impacto de un rayo mató a un futbolista e hirió a otros cuatro en pleno partido en Perú

El jugador José Hugo de la Cruz Meza, perdió la vida al ser alcanzado por un rayo durante un partido…

Por Greily Nuñez


El jugador José Hugo de la Cruz Meza, perdió la vida al ser alcanzado por un rayo durante un partido regional. El incidente ocurrió en el estadio de Coto Coto, en Chicha, Perú, donde se enfrentaban los equipos locales Juventud Bellavista y Familia Chocca.

Alrededor de las cuatro de la tarde, hora local, mientras los futbolistas abandonaban el campo tras la suspensión del partido por cuestiones climáticas, el rayo impactó a los jugadores.

Este fenómeno natural no solo causó la muerte de De la Cruz Meza, sino que también dejó gravemente heridos a los jugadores Erick Estiven Ccente Cuyllor, de 19 años; Joshep Gustavo Pariona Chocca, de 16; y Cristian César Pituy Cahuana, de 24.

Un video captado por espectadores reflejó el impactante momento en que el rayo descendió sobre el césped. La grabación, que ha circulado ampliamente en redes sociales, detalló en cámara lenta la fuerza del impacto, visualizando una nube de humo y polvo mientras varios jugadores colapsaban simultáneamente.

“Increíble y doloroso. Ese rayo impacta no solo el campo, sino también nuestros corazones. Fuerza para la familia de José Hugo y para los heridos en esta tragedia” o “Ver el video en cámara lenta es impactante… como una simple jornada de deporte se convierte en tragedia. ¿No se pueden tomar más medidas de prevención en días de tormenta?”, son algunos de los comentarios que aparecen en redes sociales.

Este lamentable suceso ha encendido la alerta entre las autoridades deportivas locales sobre la necesidad de contar con protocolos más estrictos ante condiciones climáticas adversas. La Federación Peruana de Fútbol y otras organizaciones deportivas han expresado sus condolencias a las familias afectadas, comprometiéndose a revisar y mejorar las medidas de seguridad en los estadios.

Noticia al Día / Infobae

