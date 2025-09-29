Lunes 29 de septiembre de 2025
IMPONENTE, La asunción donde escogió para su descanso eterno el padre Lückert

Nuestra Señora de La Asunción es la tercera iglesia en Los Haticos viniendo desde el centro

Por Josue Carrillo

IMPONENTE, La asunción donde escogió para su descanso eterno el padre Lückert
En esta soleada mañana de septiembre fuimos a Nuestra Señora de La Asunción en Los Haticos. Regia y fulgurante la iglesia se impone. Su torre con el campanario, la entrada bordeada de flores, la puerta señorial, tierra sagrada y cargada de historia.

Allí escogió para su descanso eterno, El Padre Roberto Lückert León, orgullo del Zulia. Cuenta la señora, Yerixa Labarca que es un templo precioso por dentro y por fuera. De niña y joven estuvo en la Sociedad de María y hoy su hija sigue sus pasos.

Nuestra Señora de La Asunción es la tercera iglesia en Los Haticos viniendo desde el centro están: La Milagrosa, Cristo de Aranza y Nuestra Señora de La Asunción.

Tiene una presencia actualizada cada día en redes sociales como: Instagram y Facebook.

