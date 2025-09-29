IMPONENTE, La asunción donde escogió para su descanso eterno el padre Lückert

En esta soleada mañana de septiembre fuimos a Nuestra Señora de La Asunción en Los Haticos. Regia y fulgurante la iglesia se impone. Su torre con el campanario, la entrada bordeada de flores, la puerta señorial, tierra sagrada y cargada de historia.

Allí escogió para su descanso eterno, El Padre Roberto Lückert León, orgullo del Zulia. Cuenta la señora, Yerixa Labarca que es un templo precioso por dentro y por fuera. De niña y joven estuvo en la Sociedad de María y hoy su hija sigue sus pasos.

Nuestra Señora de La Asunción es la tercera iglesia en Los Haticos viniendo desde el centro están: La Milagrosa, Cristo de Aranza y Nuestra Señora de La Asunción.

Tiene una presencia actualizada cada día en redes sociales como: Instagram y Facebook.

