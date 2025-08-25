Import Maracaibo inaugura segunda sede para seguir siendo el aliado importador en Venezuela

La tarde de este viernes 22 de agosto, Import Maracaibo inauguró su segunda sede en el Centro Comercial Galerías de Maracaibo, ofreciendo increíbles precios en productos importados que los han posicionado como una de las principales empresas del ramo de las importaciones en la región zuliana.

Giovanni Di Maggio, gerente general de Import Maracaibo, informó “ofrecemos el servicio completo de logística e importación desde China como lo es la verificación de proveedores, toda la logística de envío, ubicar los mejores proveedores para surtir las tiendas en Maracaibo”.

El gerente general precisó que pueden traer cualquier tipo de producto como maquinaria, tecnología, insumos para electrónica, repuesto de automóviles. Se adaptan al rubor de la clientela, por lo que abarcan un gran mercado que se beneficia de sus excelentes planes de importación.

Con respecto al proceso de utilización de sus servicios detalló que cuentan con un personal debidamente entrenados para asesorar a los clientes quienes “deben mostrar imágenes del producto que quieran importar y nosotros le ubicamos el mejor fabricante y le damos una cotización del producto ya puesto acá en Venezuela”.

Explicó Di Maggio que, luego de hecha la solicitud del producto, este llega en un tiempo de tres a cuatro meses manejando envíos marítimos y aéreos según las características de la importación.

También señaló el gerente que, debido al éxito alcanzado en nuestra ciudad, piensan expandirse a nivel nacional para convertirse en el mejor aliado importador de nuestro país.

Un punto importante es que las tiendas de Import Maracaibo también se pueden adquirir productos al detal abarcando una gran cantidad de rubros como electrodomésticos, tecnología, repuestos para automóviles y muchos más.

La nueva sede está ubicada en el primer nivel, sector azul, local N1E2 del Centro Comercial Galerías. Import Maracaibo tiene la cuenta de Instagram @importmcbo.ve

