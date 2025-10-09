Jueves 09 de octubre de 2025
Al Dia

¡Impulso estratégico! Zulia analiza crear ‘Plan Bandera’ para la siembra de cinco millones de plántulas de cacao

Estas acciones se llevan a cabo siguiendo los lineamientos del presidente Nicolás Maduro y del gobernador bolivariano, Luis Caldera.

Por Ernestina García

¡Impulso estratégico! Zulia analiza crear ‘Plan Bandera’ para la siembra de cinco millones de plántulas de cacao
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Uniendo esfuerzos por la producción de cacao en el estado Zulia, autoridades regionales se reunieron en una mesa de trabajo para establecer estrategias que permitan el impulso y financiamiento de este potencial agropecuario.

Estas acciones se llevan a cabo siguiendo los lineamientos del presidente Nicolás Maduro y del gobernador bolivariano, Luis Caldera.

La reunión contó con la participación de los secretarios de Desarrollo Agropecuario y de Desarrollo Económico y Comercio Exterior, José Sánchez y Mario Isea, respectivamente; el presidente del Instituto de Desarrollo y Financiamiento Agropecuario, Leonardo Chávez; y la Autoridad Única de Alimentación, Rafael Bracho.

Meta: Cacao como fuente de divisas no petroleras

Los puntos discutidos en la mesa versaron sobre todo lo pertinente para impulsar la siembra y financiar los potenciales establecidos.

El secretario de Desarrollo Agropecuario, José Sánchez, destacó que esta actividad está orientada a crear un "Plan Bandera" para la siembra de cacao que ayude al estado a generar divisas no petroleras.

Con esta finalidad, se proyecta iniciar con la siembra de cinco millones de plántulas, que serán desarrolladas en los circuitos comunales organizados para tal fin, promoviendo la participación de base.

Un aliado fundamental en esta fase es Corpozulia, que jugará un rol clave en la germinación de las semillas de cacao. Esta corporación tiene el Centro de Germoplasma del Cacao Criollo Porcelana, asegurando la calidad y preservación de este material genético, reconocido como uno de los mejores del mundo.

El estado Zulia cuenta con tierras aptas para el cultivo del cacao, que además de formar parte de su historia, posee factores económicos, históricos y culturales que pueden ser aprovechados. Es un hecho reconocido que el cacao venezolano está entre los mejores del mundo.

El presidente Nicolás Maduro, conocedor del gran potencial que tiene esta región, sigue impulsando conjuntamente con el gobernador Luis Caldera la producción alimentaria, destacando el rol estratégico del cacao.

Noticia al Día/Nota de prensa

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Hablan las amas de casa:

Hablan las amas de casa: "Difícil predecir el costo de una cena navideña este año"

El ocaso de Kevin Costner: derrumbe profesional y pérdidas millonarias

El ocaso de Kevin Costner: derrumbe profesional y pérdidas millonarias

Tormenta Jerry crece en el Atlántico con el pronóstico de convertirse en huracán el fin de semana

Tormenta Jerry crece en el Atlántico con el pronóstico de convertirse en huracán el fin de semana

Declaraciones de Julia Roberts sobre la desigualdad de género en Hollywood

Declaraciones de Julia Roberts sobre la desigualdad de género en Hollywood

ONU insta a garantizar un alto al fuego permanente en Gaza

ONU insta a garantizar un alto al fuego permanente en Gaza

¡Irreconocible! Demi Lovato sorprendió a su fans con nuevo rostro

¡Irreconocible! Demi Lovato sorprendió a su fans con nuevo rostro

Anna Kournikova luce su pancita en un paseo por Miami

Anna Kournikova luce su pancita en un paseo por Miami

Titulares de la prensa nacional para este jueves 9 de octubre

Titulares de la prensa nacional para este jueves 9 de octubre

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 09 de octubre 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 09 de octubre 2025

Petro informó que hay

Petro informó que hay "indicios" que la última lancha bombardeada por EEUU es colombiana

Congreso de Diputados español aprobó un embargo de armas a Israel

Congreso de Diputados español aprobó un embargo de armas a Israel

El venezolano Andy Borregales entre los mejores de la quinta semana en la NFL

El venezolano Andy Borregales entre los mejores de la quinta semana en la NFL

Los sistemas de IA superan la Prueba de Turing a 75 años de su introducción

Los sistemas de IA superan la Prueba de Turing a 75 años de su introducción

Ozzie Guillén comandó su primera práctica con Tigres de Aragua

Ozzie Guillén comandó su primera práctica con Tigres de Aragua

Cristiano Ronaldo habló sobre su futuro

Cristiano Ronaldo habló sobre su futuro

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

León XIV valora el legado social y popular de la iglesia latinoamericana en su exhortación

León XIV valora el legado social y popular de la iglesia latinoamericana en su exhortación

Zulia amanece con cielo parcialmente nublado y probabilidad de lluvias, según reporte del Inameh

Zulia amanece con cielo parcialmente nublado y probabilidad de lluvias, según reporte del Inameh

Llegan 197 connacionales entre ellos cuatro niños de EEUU

Llegan 197 connacionales entre ellos cuatro niños de EEUU

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 09 de octubre 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 09 de octubre 2025

El alto el fuego en Gaza entrará en vigor una vez el Gobierno israelí apruebe el acuerdo

El alto el fuego en Gaza entrará en vigor una vez el Gobierno israelí apruebe el acuerdo

Noticias Relacionadas

Al Dia

¡Impulso estratégico! Zulia analiza crear ‘Plan Bandera’ para la siembra de cinco millones de plántulas de cacao

Estas acciones se llevan a cabo siguiendo los lineamientos del presidente Nicolás Maduro y del gobernador bolivariano, Luis Caldera.
Al Dia

“Nuestra gestión recupera plazas y arboriza la ciudad”: Ana Clara de Di Martino

"El alcalde Giancarlo Di Martino entrega todos los días espacios renovados, bellos y llenos de vida", expresó.
Al Dia

Monseñor Biord obsequió estatuas de JGH y Carmen Rendiles al papa León XIV

Según un comunicado de la iglesia, el papa expresó «su característica amabilidad» y su felicidad por la venidera canonización de José Gregorio Hernández y Madre Carmen Rendiles
Al Dia

Ministra de Ciencia y Tecnología afirma que el país tuvo 300% más lluvias de lo esperado por crisis climática

Durante el Congreso Mundial en Defensa de la Madre Tierra, la ministra para la Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, abordó…

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025