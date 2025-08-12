Inameh estima lluvias en varios estados del país para este martes 12-Ago

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) dio su acostumbrado reporte meteorológico durante la mañana de este martes 12 de agosto.

"En horas de la mañana se prevé cielo parcialmente nublado y algunas zonas despejadas en buena parte de Venezuela; asimismo, se estima áreas con nubosidad y precipitaciones en nuestra Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Bolívar, Amazonas, sur de Monagas, oeste de Anzoátegui, sur de Guárico, este de Falcón Apure, Cojedes, este de Barinas y sur del Lago de Maracaibo", explicó.

Por su parte, dijo: "Durante la tarde y noche se prevé incremento de de la cobertura nubosa con lluvias y chubascos con eventuales descargas eléctricas en áreas de nuestra Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Apure, Barinas, Portuguesa, Cojedes, partes, Lara/Falcón, Andes y Zulia no se descartan algunas lluvias dispersas en zonas de La Guaira, Miranda, Distrito Capital, Aragua y Carabobo".

