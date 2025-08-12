Martes 12 de agosto de 2025
Inameh estima lluvias en varios estados del país para este martes 12-Ago

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) dio su acostumbrado reporte meteorológico durante la mañana de este martes 12…

Por Christian Coronel

Inameh estima lluvias en varios estados del país para este martes 12-Ago
El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) dio su acostumbrado reporte meteorológico durante la mañana de este martes 12 de agosto.

"En horas de la mañana se prevé cielo parcialmente nublado y algunas zonas despejadas en buena parte de Venezuela; asimismo, se estima áreas con nubosidad y precipitaciones en nuestra Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Bolívar, Amazonas, sur de Monagas, oeste de Anzoátegui, sur de Guárico, este de Falcón Apure, Cojedes, este de Barinas y sur del Lago de Maracaibo", explicó.

Por su parte, dijo: "Durante la tarde y noche se prevé incremento de de la cobertura nubosa con lluvias y chubascos con eventuales descargas eléctricas en áreas de nuestra Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Apure, Barinas, Portuguesa, Cojedes, partes, Lara/Falcón, Andes y Zulia no se descartan algunas lluvias dispersas en zonas de La Guaira, Miranda, Distrito Capital, Aragua y Carabobo".

¡Inédito! El plan de Trump para desplegar la Guardia Nacional en Washington

Fentanilo contaminado provoca muertes masivas en este país sudamericano

El señor Jorge necesita con urgencias la ampolla Labetalol de 100 mg

Tormenta tropical Erin se forma en el Atlántico

Greta Thunberg anuncia segundo intento por llegar a Gaza

Terminó el ciclo electoral: la economía pasa al mando (Víctor Álvarez R.)

Seis heridos dejó ataque a estación de policía en Colombia

Colombia podría prohibir el envío de mercenarios al exterior

Jorge González sufrió un ACV y necesita nuestra ayuda

Luis Rengifo disparó su séptimo bambinazo

Manchester City estaría preparando oferta por Rodrygo Goes

Trump hablará con líderes europeos y Zelenski antes de reunirse con Putin en Alaska

Valverde se pierde partido de pretemporada por sobrecarga muscular

William Contreras pegó par de estacazos en triunfo de Cerveceros ante Mets

Barcelona cerró su pretemporada con goleada ante el Como

Estos son los bonos que Patria pagarán del 11 al 16-Ago

Cabello informó sobre el desmantelamiento de un galpón con grandes cantidades de material explosivo y detonadores en Maturín

Gobernador Luis Caldera anuncia mantenimiento correctivo-preventivo al sistema hidráulico para recuperar caudal de agua

Petro advierte que un ataque a Venezuela afectaría a toda Latinoamérica

Enfrentamiento con policías en Santa Lucía dejó un delincuente muerto que venía huyendo desde Falcón

Cronología: Chevron en Venezuela (2022-2025)

Chevron y el gobierno de Venezuela han tenido relación directa en los últimos años, siendo esta una de las principales…
Nacionales

Polvo del Sahara llegará a Venezuela con concentraciones leves a moderadas

Según el reporte del organismo, esta nube de partículas afectará principalmente la zona costera y la franja central del país, como parte de un fenómeno atmosférico que ocurre con cierta regularidad
Zulia

Alcalde Di Martino rechaza aumento ilegal del pasaje en Maracaibo

“No hay ningún aumento autorizado. Hemos sostenido conversaciones, pero lo que se ha hecho es completamente arbitrario”, afirmó
Zulia

Alcalde Di Martino entregó credenciales a sus nuevos miembros de gabinete municipal

Estos nombramientos responden a una visión de gestión integral, orientada a mejorar los servicios públicos, fortalecer la identidad cultural de la ciudad y garantizar atención directa a las comunidades

