Inameh estima nubosidad fragmentada en gran parte del país para este 5-Dic

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) otorgó su acostumbrado boletín meteorológico dirigido al país para este jueves 5 de diciembre a través de sus respectivas redes sociales.

En él, informó que en horas de la mañana se estiman zonas despejadas alternando con cielo parcialmente nublado en la mayor parte del país.

Asimismo, nubosidad fragmentada acompañada de lluvias y chubascos dispersos en zonas al norte de nuestra Guayana Esequiba, sur de Bolívar y Amazonas, este de, Sucre, Miranda y Falcón, norte de Yaracuy, Lara y sur del Zulia.

Luego del mediodía se prevé aumento de nubosidad, produciendo precipitaciones dispersas y de intensidad variable en áreas al sur de Bolívar, Amazonas, Lara, Los Andes y sur de Zulia.

Noticia al Dia