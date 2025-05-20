Inameh pronostica lluvias en Zulia previo a la entrada de la primera OT de la temporada

Este martes, 20 de mayo el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) pronostica nubosidad y posibles lluvias hacia el Lago de Maracaibo y otras zonas del país, previo a la entrada, el próximo sábado, de la primera Onda Tropical (OT) de la temporada al territorio nacional.

Según el reporte climático de las 8:00 a.m. de este martes, el organismo destaca que: Continúa cielo nublado alternado con nubosidad fragmentada generando precipitaciones de intensidad en áreas de la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Sucre, Bolívar, Amazonas, sur de Guárico, sur de Cojedes y Mérida.

De igual manera, células convectivas productoras de lluvias o chubascos y descargas eléctricas en Apure, Barinas, Zulia, sur de Falcón y Lago de Maracaibo.

Según el seguimiento de las Ondas Tropicales, el Inameh resalta que la OT N° 1 se ubica actualmente al sur de las islas de Cabo Verde y se estima su llegada al país por la Guayana Esequiba el próximo sábado, 24 de mayo.

Calor en Maracaibo

En cuanto a las temperaturas que se esperan para la región zuliana este martes, el Inameh anuncia mínimas de 24 grados Celsius (°C) y máximas de 35 °C.

Temperaturas estas que se mantienen sobre todo en Maracaibo, donde el sol no cesa.

