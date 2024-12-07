Incautan más de 3 mil kilos de cocaína en una embarcación venezolana cerca de las islas Canarias

Un total de 3 mil 300 kilos de cocaína, fueron intervenidos en una embarcación con bandera venezolana que fue abordada al oeste de las islas españolas de Canarias, según informó la Agencia Tributaria de ese país.

Luego del abordaje fueron detenidos los 10 tripulantes, todos ellos de nacionalidad venezolana, a excepción de un ciudadano colombiano.

En una operación conjunta entre la Policía Nacional española con la agencia americana DEA, la Policía Judiciaria de Portugal y la Policía Federal de Brasil, se intervinieron 110 fardos de cocaína de unos 30 kilos cada uno.

Los tenían medidos

La investigación se inició a mediados del pasado mes de noviembre, gracias a la cooperación policial internacional, cuando los agentes españoles recibieron una información procedente de la agencia americana DEA.

Esta alertaba de que una organización criminal internacional pretendía transportar una gran cantidad de cocaína a través del océano Atlántico.

Pocos días después, la DEA informó de que la embarcación navegaba con la intención de realizar el trasvase del estupefaciente que transportaba a otro pesquero, probablemente de bandera española, que se encontraría faenando en la zona a la que se dirigía.

Las labores de inteligencia permitieron concluir que, una vez que la droga estuviera en el barco receptor, este pondría rumbo a las costas españolas.

Los arrestados y la droga intervenida fueron trasladados al puerto de Las Palmas de Gran Canaria, en las islas atlánticas españolas de Canarias.

