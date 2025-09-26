Incineraron tres mil kilos de cocaína tras ser incautada en una narcolancha en Falcón

La delegación municipal del CICPC, en Coro, incineró tres mil kilogramos netos de clorhidrato de cocaína, en un acto enmarcado dentro del procedimiento establecido en el artículo 193 de la Ley de Drogas.

La actividad, a la que se convocó a diversos medios de comunicación, se efectuó en el estado Falcón.

El cargamento, inicialmente reportado con un peso bruto de 3.6 toneladas al incluir envolturas y sacos, fue confiscado tras una persecución marítima que se desarrolló entre las costas de los municipios Colina y Zamora. La droga era transportada en una lancha tipo Go Fast, proveniente de Colombia.

La incineración fue supervisada por el secretario de Seguridad de Falcón, general de brigada Miguel Morales Miranda, junto con representantes del Ministerio Público, la Fiscalía Superior, la Superintendencia Nacional Antidrogas (Sunad), el Comando Nacional Antidrogas de la GNB, Polifalcón, la PNB, el CICPC, el Laboratorio de Criminalística, la GNB y el Destacamento de Vigilancia Costera.

En relación con este caso, fueron detenidos cuatro ciudadanos del estado Sucre, quienes están siendo imputados por tráfico ilícito agravado de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, así como por asociación para delinquir.

Aunque el peso neto final de la droga incautada no alcanzó un récord regional, este alijo se sitúa entre los tres más significativos decomisados en Falcón, estado que ocupa el segundo lugar en decomisos de drogas en Venezuela, solo detrás de Zulia.