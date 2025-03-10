Incorporado Nuevo Porvenir de Lagunillas al servicio del gas doméstico

La alcaldía del municipio Lagunillas incorporó el servicio de gas doméstico al sector Nuevo Porvenir, con el que se benefician en la primera fase treinta familias.

La vicepresidenta de la Cámara Municipal, concejala, Hiulis Rivero, informó que de igual forma se concluyeron los trabajos de limpieza, adecuación y mantenimiento de las tuberías de gas en los sectores Vegas II y III, Sierra Maestra y El Rodeo II, de la parroquia Libertad beneficiando a un buen número de familias.

La edil Rivero refirió que, a petición de la comunidad, inspeccionó el servicio al sector Nuevo Porvenir y se comprometió a canalizar ante el alcalde José Mosquera Adarme la solución a la falta de gas y se giren instrucciones a Sedegas para la búsqueda de una solución.

Boletín de prensa



