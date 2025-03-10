Sábado 20 de septiembre de 2025
Al Dia

Incorporado Nuevo Porvenir de Lagunillas al servicio del gas doméstico

La alcaldía del municipio Lagunillas incorporó el servicio de gas doméstico al sector Nuevo Porvenir, con el que se benefician…

Por Javier Sanchez

Incorporado Nuevo Porvenir de Lagunillas al servicio del gas doméstico
Foto: Cortesía
La alcaldía del municipio Lagunillas incorporó el servicio de gas doméstico al sector Nuevo Porvenir, con el que se benefician en la primera fase treinta familias.

La vicepresidenta de la Cámara Municipal, concejala, Hiulis Rivero, informó que de igual forma se concluyeron los trabajos de limpieza, adecuación y mantenimiento de las tuberías de gas en los sectores Vegas II y III, Sierra Maestra y El Rodeo II, de la parroquia Libertad beneficiando a un buen número de familias.

La edil Rivero refirió que, a petición de la comunidad, inspeccionó el servicio al sector Nuevo Porvenir y se comprometió a canalizar ante el alcalde José Mosquera Adarme la solución a la falta de gas y se giren instrucciones a Sedegas para la búsqueda de una solución.
Boletín de prensa


Economía

Estos son los bonos que Patria pagará desde el 22 al 27-Sep

El pago de este estipendio se realiza de manera gradual a través de Patria
Al Dia

Plan de Asfaltado e inspección del Plan Cayapa en el Hospital Parra León marcan gira del gobernador Caldera en Miranda

En los Puertos de Altagracia, específicamente en el territorio comunal Samuel Robinson, el mandatario zuliano inició el Plan de Asfaltado
Al Dia

Regresa a los escenarios norteamericanos Whitney Houston, después de 13 años de su fallecimiento: La magia de la IA

Los herederos de la artista en colaboración con la empresa de IA Moisés.ai ,realizaron el proyecto para honrar el legado de la famosa cantante
Nacionales

Vicepresidenta anuncia preparativos para las ferias navideñas

Dichas ferias estarán desplegadas en diversos puntos y mercados del país, con productos para la elaboración de los platillos navideños

