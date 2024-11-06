¡Increíble! La primera calle oficial de Maracaibo todavía tiene huecos: Casi nadie la conoce por su nombre, se llama "La Oriente"

La primera calle oficial que tuvo Maracaibo, quizás la menos popular, mucha gente no la conoce por su nombre, se denomina la “calle Oriente” pero los maracuchos no la llaman así, sino “la calle ciega” que está detrás del edificio de la Secretaría de Cultura en la avenida El Milagro.

Lee también: En el Lido nació el Tumbarrancho

La Oriente primera calle de Maracaibo. Foto: Will Marval

Comenzaba el año en 1859 y las calles que iban naciendo en la ciudad, partiendo desde el Puerto de Maracaibo hacia adentro, no tenían nomenclatura, y era de arena y piedra y fueron poco a poco asfaltadas, como El Milagro, que nació después de la Oriente, nos explicó José García Miura, de visita a esta primera calle.

Calles del centro de Maracaibo. Foto: Will Marval

Recordó que por los polvorientos espacios transitaban carruajes y uno que otro vehículo.

Cuenta la historia que el llamado Juez del Cantón del Zulia, Blas Valbuena, se encargó de identificar las callejuelas y fueron rotuladas.

Fue así como nació la Oriente como primera calle oficial y de ahí en adelante en desarrollo de la capital del estado, con las muy conocidas, la avenida el Milagro, el Tránsito, Obispo Lazo, Comercio, Ciencias, entre otras.

Noticia al Día recorrió algunas y la Oriente que es la primera tiene huecos y botes de aguas residuales. No tiene identificación alguna y para el ciudadano común se trata solo de la calle que está en la parte trasera de la Secretaría de Cultura.

En trazos de Historia zuliana, de Iván José Salazar, se reseña los callejones que llevan sus nombres gracias a la creatividad de los marabinos y de la situación que en ellos se desarrollan.

La mayoría nacieron después de las calles y avenidas principales como El Milagro, Aurora, Carabobo, Padilla, entre muchas otras del llamado centro.

Callejones de la época fueron convertidos en calles en el casco central. Foto: Will Marval

La ciudad tiene ahí, un sin fin de callejones que quizás muy pocos conocen, con nombres particulares que llaman la atención de los visitantes, a pesar de que muchas de ellas no han corrido con suerte y prácticamente están en mal estado desde la época.

Entre la calle Ayacucho y la calle Padre Áñez, existe una vía pequeña que los parroquianos llamaron el “callejón de los miaos”, donde se construyó posteriormente el cine Odeón que con el pasar del tiempo desapareció.

La historia del Zulia revela que en lo que se llamó la carretera de Bella Vista y la calle Nueva Belloso hasta llegar a la calle San Luis, había un barranco que en su fondo se encontraban varias casitas, con los techos muy bajos, que con los años se rellenó y se construyó la plaza Páez en el año 1944.

También está un callejón denominado La Mona, ubicado en la mitad de la calle popularmente conocida como Calle Unión y que se extiende hasta la Avenida Libertador.

El Callejón de los Pobres se extiende por un largo trecho de lo que es la avenida Páez. Su nombre se originó cuando un grupo de comerciantes informales tomará la avenida Páez desde el lugar donde se encuentra el antiguo templo de San Felipe hasta el antiguo Paseo Colón y se establecieron en sus aceras para vender su mercancía.

Planes y huecos en las calles de Maracaibo

La mayoría de estas vías han sido atendidas por la municipalidad y la Gobernación del estado con sus programas de bacheo, como una manera de contribuir con la recuperación vial de la ciudad.

La Alcaldía de Maracaibo a través de la Dirección de Ingeniería Municipal, mantiene desde el año pasado un plan de bacheo que consiste en atender pequeñas carpetas de 200 metros, y el reasfaltado de huecos en las diversas parroquias del municipio.

Calle Oriente detrás de la Secretaría de Cultura. Foto: Will Marval



La Gobernación por su parte, a través del Centro de Operaciones del Estado Zulia (COEZ), inició en el segundo semestre de este año un importante proyecto de reasfaltado y bajo la dirección de este Centro, continúa el compromiso con el desarrollo y modernización de la infraestructura vial en la región, beneficiando a miles de ciudadanos que transitan diariamente por importantes arterias viales.

Entre las primeras calles

Entre las calles emblemáticas podemos mencionar algunas, cuyos nombres son de origen popular:

Calle Derecha, conocida como la calle más recta de la ciudad. Uno de sus tramos se denomina Ciencias porque colinda con el Convento de San Francisco.

La llamada calle El Jabón, que es el tramo entre la calle Bolívar y la calle Comercio, donde las lluvias formaban un barro resbaladizo que hacía tropezar a los transeúntes.

Se conocía como calle El Tapón un tramo de la calle Zamora, ubicado cerca del templo San Felipe, donde se encontraba una casa que se interponía en el paso como una especie de tapón.

La calle La Perdición conocida como Calle Arismendi, en las afueras del Saladillo, se consideró un lugar apartado que progresivamente se fue poblando y donde se practicaba la prostitución.

La conocida calle El Cristo (calle 94) inicialmente se denominó Calle El Diablo, debido a que un esclavo de Doña Inés del Basto a medianoche fue confundido con el maligno.

El libro de Iván Salazar Zaid nos invita a valorar el patrimonio urbano de Maracaibo, del cual forman parte las calles con sus nombres y tradiciones.

Calles de antaño el centro de la ciudad .Foto. Will Marval



“Como no voy a extrañar todas esas calles viejas, de tradiciones que albergan nuestro clamor popular, viva la zulianidad del antaño que refleja su belleza sin igual y en el pasado se queda”, se expresa en versos de nuestro folclor la gaita, grabada por El Gran Coquivacoa de Neguito Borjas, que refleja el recuerdo del nacimiento oficial de nuestras primeras vías urbanas.

Noticia al Día

Foto: Wilberth Marval