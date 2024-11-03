Increpan a los reyes de España en su visita a zonas afectadas por la DANA

Los reyes de España, Felipe VI y Letizia, a Pedro Sánchez y a la comitiva de autoridades que les acompañaban este domingo 3 de octubre en su visita a Paiporta, ubicada en la provincia de Valencia, uno de los lugares más afectados por el paso de DANA, han sido recibidos por una multitud furiosa durante su recorrido por las calles de la localidad.

Los residentes del municipio valenciano han recibido a las autoridades con insultos. Bajo gritos de "asesinos" y "fuera", les lanzaron objetos y barro, mientras la comitiva trataba de protegerse con paraguas.

Vecinos de la localidad de Paiporta lanzaron una serie de insultos a los reyes de España que visitan esta localidad valenciana, considerada la ‘zona cero’ de la DANA.

"¡A ti no te falta agua […] y la gente aquí muriéndose", gritó una de las residentes a la reina que se había acercado a ellos. "Nada te falta", exclamó.

En un tenso momento, los presentes gritaron a las autoridades "asesinos" y "fuera", al tiempo que les arrojaron barro. "¡Para que habéis venido, para ponerte una medalla vete de aquí!", exclamaron otros.

"Dónde está Pedro Sánchez, Pedro Sánchez dónde está" o "Pedro Sánchez hijo de puta", fueron otros cánticos destinados al mandatario español.

Visita suspendida

Ante la situación, agentes de la Guardia Civil y otros cuerpos tuvieron que rodear al monarca, y acabaron manchados de fango al igual que el presidente del Gobierno valenciano, Carlos Mazón, y el presidente Pedro Sánchez.

El rey intentó sin éxito calmar los ánimos dialogando con algunos jóvenes que le increpaban, pero la visita tuvo que ser suspendida.

Así quedó el carro de Pedro Sánchez

