Inculpan a una mujer por complicidad en el robo del Museo del Louvre: Las joyas sustraídas siguen sin aparecer

Sábado 01 de noviembre de 2025
Por Candy Valbuena

El museo del Louvre de París. Foto: EFE/Edgar Sapiña Manchado/Archivo
Una mujer de 38 años fue inculpada este sábado, 1° de noviembre por complicidad en el robo de joyas en el museo del Louvre, de París el pasado 19 de octubre, mientras que otro de los arrestados el pasado miércoles fue liberado sin cargos, indicaron fuentes judiciales.

Se trata de dos de los cinco detenidos el pasado jueves en relación con el robo de joyas, valoradas en 88 millones de euros, algunos de los cuales fueron presentados ante un juez tras dos días de interrogatorios.

Vecina de La Courneuve, municipio del este de París, la mujer está imputada por complicidad de robo en banda organizada y asociación de malhechores y comparece ahora ante otro juez que debe determinar si la pone en prisión preventiva como ha solicitado la Fiscalía.

"Está hundida, niega los hechos que le imputan y no entiende nada", aseguró a los medios su abogado, Adrien Sorrentino.

La Fiscalía aseguró que dará más precisiones a lo largo de la jornada, cuando está previsto que sean presentados ante el juez los otros dos detenidos.

Por el momento se desconoce el papel que imputan a la mujer dentro de la operación de robo, que tuvo lugar el pasado 19 de octubre y en el que participaron de forma directa cuatro individuos.

Restos de ADN

Según la cadena BFMTV, uno de los cuatro detenidos el pasado miércoles es sospechoso de haber participado de forma directa en el robo, ya que se encontraron restos de su ADN en alguno de los elementos utilizados para el robo, un extremo no confirmado de forma oficial.

El final de los interrogatorios de los arrestados antes de que acabe el periodo de 96 horas que autoriza la ley se interpreta como un avance de las investigaciones en relación con ellos.

Esta nueva imputación se suma a las de los dos primeros detenidos en relación con ese robo, que fueron arrestados el pasado domingo, una semana después del espectacular robo de joyas históricas valoradas en 88 millones de euros.

Según indicó la fiscal de París, Laure Beccuau, los dos primeros detenidos son sospechosos de haber participado en el rubo, puesto que los investigadores encontraron restos de su ADN en la escena del crimen y confesaron "parcialmente" su participación.

Uno de ellos fue detenido en el aeropuerto Charles de Gaulle, cuando se aprestaba a tomar un avión con destino a Argelia, su país natal, lo que precipitó la operación policial. El otro fue arrestado en cerca de su domicilio en Aubervilliers, a las afueras de París.

Entre los cinco últimos detenidos figura una persona que estaba "en el punto de mira" de los investigadores también por su presunta participación directa en el robo, señaló la fiscal.

Falta un cuarto implicado

Faltaría pues el cuarto miembro del comando que en la mañana del 19 de octubre procedió a un robo espectacular y rápido.

Dos de ellos escalaron a un balcón de la galería Apolo del museo gracias a un grúa, penetraron en el interior rompiendo una ventaja con sierras radiales, con las que también rompieron las vitrinas que guardaban joyas del tesoro real francés y se dieron a la fuga por la misma vía, en motos en las que les esperaban los otros dos ladrones.

La fiscal precisó que todavía no se han podido encontrar las joyas.

Lee también: En 102 millones de dólares estiman el valor de las joyas robadas del Louvre en París

Noticia al Día/Con información de EFE

