Uno de los más importantes desarrolladores de vacunas de India, Serum Institute of India (SII), está trabajando en la creación de una vacuna contra la viruela del mono ((mpox), con la esperanza de tenerla lista para finales del año en curso, comunicó The Times of India, al citar una declaración del director general de la SII, Adar Poonawalla.

“Debido a la situación global en materia de sanidad anunciada a nivel mundial en relación con el brote de la viruela, la SII trabaja en el desarrollo de una vacuna contra este mal (…). Esperamos recibir a lo largo de este año más noticias positivas, que podríamos compartir”, dijo Adar Poonawalla.

La semana pasada, el jefe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, calificó el brote de viruela del mono, en África, como situación epidemiológica extraordinaria de importancia internacional​​​.

“Las vacunas disponibles (contra la viruela del mono) muestran un resultado de un 80 por ciento, de ahí que son eficaces, pero las vacunas vivas atenuadas podrían tener mayor eficacia para el tratamiento de los grupos de población vulnerables”, dijo a los periodistas el director interino del instituto indio de lucha contra el CIDA, el doctor Raman Gangakhedkar.

La viruela del mono es una enfermedad que presenta peligro para las personas con la inmunidad debilitada. Sus síntomas característicos son el dolor de cabeza y muscular, inflamación en los ganglios linfáticos, así como erupciones y pústulas en manos y cara. El desarrollo leve de ese mal habitualmente no necesita terapia medicamentosa, la enfermedad dura de 14 a 21 días y pasa por sí misma.

Nace la esperanza de contener la viruela del mono

La contención de la mpox en África tiene hoy nuevo aliento después que el ente epidemiológico continental anunció el inicio de la vacunación en el epicentro de la epidemia, la República Democrática del Congo (RDC) y otros estados.

La RDC es el epicentro de la difusión de la más letal cepa de la dolencia, presente ahora en 12 Estados africanos con casos confirmados en por lo menos tres de ellos, según las estadísticas oficiales, siempre imprecisas en África debido a la fragilidad de los sistemas de salud del continente.

Los temores son más tangibles desde que la semana pasada la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la difusión de la nueva cepa, bautizada clado lb, como una emergencia pública sanitaria de interés internacional.

En el mismo comunicado, la OMS instó a las transnacionales farmacéuticas, únicas poseedoras de vacunas efectivas contra la mpox, a establecer coordinaciones para disminuir los precios del suero y hacerlos asequibles a los países de menores ingresos.

La dolencia resulta más mortifera por sigilosa ya suele presentarse como una enfermedad leve, pero de repente se agrava y lleva al contagiado de la muerte, refirió Prensa Latina.

Noticia al Día/ÚN