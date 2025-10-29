Indignación por video de médicas riéndose y burlándose de una paciente que gritaba de dolor

Un video que muestra a dos presuntas médicas internas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Irapuato, Guanajuato, usando un filtro de payaso mientras se ríen, ha generado una ola de indignación en redes sociales y reabierto el debate sobre la ética en la atención médica.

En el clip, que se viralizó en plataformas como X y Facebook, se escuchan los gritos de una paciente que aparentemente estaba siendo atendida. La escena ha sido calificada por usuarios y organizaciones como una grave falta de ética, empatía y respeto hacia los pacientes.

Diversos colectivos ciudadanos exigieron sanciones ejemplares y señalaron que este tipo de comportamientos desprecia la dignidad de quienes confían su salud al sistema público.

Ante la presión social, el IMSS informó la apertura de una investigación interna para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. En un comunicado, la institución aseguró que no tolerará conductas contrarias al profesionalismo médico y que el caso será evaluado con enfoque de derechos humanos.

Médicos y especialistas recordaron que el respeto y la empatía son pilares esenciales en el ejercicio de la medicina y advirtieron que incidentes como este pueden causar daño emocional a los pacientes.

Mientras el video continúa circulando y acumulando comentarios de rechazo, usuarios han pedido reforzar la supervisión y la formación ética del personal de salud, especialmente de quienes se encuentran en etapa de formación.

El IMSS reiteró su compromiso con la atención de calidad y el respeto a los derechos de los pacientes, y pidió a la ciudadanía denunciar cualquier conducta similar para fortalecer la transparencia y la confianza en los servicios públicos de salud.

Dos médicos de #IMSS Irapuato se burlan de una paciente mientras grita de dolor pic.twitter.com/JxtQ6aMDgF — Noticias y Memes (@Tropicxs_media) October 21, 2025

