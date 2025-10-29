Miércoles 29 de octubre de 2025
Al Dia

Indignación por video de médicas riéndose y burlándose de una paciente que gritaba de dolor

Un video que muestra a dos presuntas médicas internas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Irapuato, Guanajuato, usando…

Por Haroldo Manzanilla

Indignación por video de médicas riéndose y burlándose de una paciente que gritaba de dolor
Un video que muestra a dos presuntas médicas internas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Irapuato, Guanajuato, usando un filtro de payaso mientras se ríen, ha generado una ola de indignación en redes sociales y reabierto el debate sobre la ética en la atención médica.

En el clip, que se viralizó en plataformas como X y Facebook, se escuchan los gritos de una paciente que aparentemente estaba siendo atendida. La escena ha sido calificada por usuarios y organizaciones como una grave falta de ética, empatía y respeto hacia los pacientes.

Diversos colectivos ciudadanos exigieron sanciones ejemplares y señalaron que este tipo de comportamientos desprecia la dignidad de quienes confían su salud al sistema público.

Ante la presión social, el IMSS informó la apertura de una investigación interna para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. En un comunicado, la institución aseguró que no tolerará conductas contrarias al profesionalismo médico y que el caso será evaluado con enfoque de derechos humanos.

Médicos y especialistas recordaron que el respeto y la empatía son pilares esenciales en el ejercicio de la medicina y advirtieron que incidentes como este pueden causar daño emocional a los pacientes.

Mientras el video continúa circulando y acumulando comentarios de rechazo, usuarios han pedido reforzar la supervisión y la formación ética del personal de salud, especialmente de quienes se encuentran en etapa de formación.

El IMSS reiteró su compromiso con la atención de calidad y el respeto a los derechos de los pacientes, y pidió a la ciudadanía denunciar cualquier conducta similar para fortalecer la transparencia y la confianza en los servicios públicos de salud.

Noticia al Día

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

